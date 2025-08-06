Передбачалося, що після модернізації "‎Адмірал Чабаненко"‎ зможе нести, зокрема, гіперзвукові "Циркони".

Ремонт і модернізація великого протичовнового корабля "‎Адмірал Чабаненко"‎ не будуть завершені цього року, як планувалося раніше. Про це повідомляють пропагандистські російські ЗМІ.

Терміни закінчення робіт і виходу корабля на випробування наразі невідомі.

На думку фахівців, "‎Адмірал Чабаненко"‎ має шанси повторити долю сумнозвісного важкого авіаносного крейсера "‎Адмірал Кузнєцов"‎, який, як повідомлялося раніше, хочуть продати або відправити на металолом.

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"Не виключено, що "Чабаненко" може чекати доля "Кузнєцова". Все залежить від того, як вирішить флот. Консервація − це однозначно списання через кілька років. Потім ним вже ніхто не займатиметься", − каже один з російських військових експертів.

Серед головних проблем називають те, що розробку проєкту розпочали ще в 80-ті, і на сьогодні багато технологій вже втрачено. Інші пов’язані із загальним станом російської суднобудівної галузі, зокрема - хронічним недофінансуванням.

Зазначимо також, що ремонтом і модернізацією корабля займається 35-й судноремонтний завод. Це те саме підприємство, яке вело роботи по "‎Адміралу Кузнєцову"‎.

Нагадаємо, "‎Адмірал Чабаненко"‎ став на ремонт у 2014 році. Спочатку передбачалося, що роботи займуть кілька років, проте потім терміни неодноразово зміщували вправо.

Росіяни хотіли провести комплексну модернізацію, зокрема, встановити на кораблі сучасне ракетне озброєння. Передбачалось, наприклад, що "‎Адмірал Чабаненко"‎ зможе нести гіперзвукові ракети "Циркон". Також корабель хотіли перекваліфікувати у фрегат.

Російський флот - останні новини

Нещодавно стало відомо, що РФ може готуватися до церемонії офіційної закладки атомного підводного човна спеціального призначення "Оренбург", який, ймовірно, буде носієм підводного апарату "Посейдон".

Також варто нагадати, що цього року російському флоту передали нову стратегічну атомну субмарину "Князь Пожарський", яка належить до модернізованого проєкту 955А "‎Борей-А"‎.

Передбачається, що корабель несе 16 балістичних ракет "Булава" у вертикальних шахтах.

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