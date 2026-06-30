На досвіді України: солдати США самі почали збирати бойові дрони, - BI

Понад 150 ударних безпілотників американські військові зібрали власноруч за допомогою 3D-друку та схвалених комплектуючих.

Армія США дедалі активніше впроваджує досвід України у сфері безпілотників. Під час масштабних військових навчань бригада зі складу 101-ї повітряно-десантної дивізії застосувала сотні ударних дронів, причому понад половину з них військовослужбовці зібрали власноруч, пише Business Insider.

Під час квітневої ротації в Об'єднаному навчальному центрі бойової готовності у Форт-Полку (штат Луїзіана) бійці 3-ї мобільної бригадної бойової групи використовували сотні різних безпілотників. Їх залучали для розвідки, спостереження, знищення датчиків і засобів радіоелектронної боротьби умовного противника, а також для виконання ризикованих завдань, зокрема проривів.

Як пояснив командир бригади полковник Раян Белл, із 228 ударних безпілотників одностороннього застосування близько 150 були виготовлені самими солдатами 101-ї повітряно-десантної дивізії.

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За його словами, військові на базі Форт-Кемпбелл у штаті Кентуккі збирають дрони з комплектуючих, схвалених для використання американськими військовими. На складання одного такого безпілотника потрібно лише кілька годин, а один солдат може виготовити приблизно два апарати за день. Найскладнішим етапом залишаються пайка та робота з мікрочіпами.

Одним із таких безпілотників став A101 – власна розробка дивізії. Його виробництво обходиться приблизно у 750 доларів (понад 31 тисячу гривень), а планер, детонатор і бойову частину друкують і збирають безпосередньо на місці.

У США зазначають, що 3D-друк стає одним із ключових напрямків розвитку військових безпілотників. Значною мірою цьому сприяв досвід України, де можливість швидко друкувати деталі поблизу лінії фронту дозволила оперативно створювати дешеві дрони та адаптувати їх до конкретних бойових завдань.

Американські військові також наголошують, що друк запасних частин може відіграти критично важливу роль у разі порушення логістики під час майбутніх бойових дій. Крім того, це дає змогу швидко змінювати конструкцію безпілотників відповідно до нової тактики або озброєння противника.

За словами Белла, одним із прикладів таких розробок став надрукований на 3D-принтері механізм для скидання ручних гранат із дронів. Створений 101-ю дивізією дизайн уже передали іншим військовим підрозділам, щоб вони могли самостійно виготовляти такі компоненти.

Досвід України - як країни НАТО вчаться воювати дронами

Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо, що Велика Британія має намір інвестувати 5 мільярдів фунтів стерлінгів (близько 6,5 мільярдів доларів) у виробництво безпілотників протягом наступних чотирьох років.

Зазначається, що план буде зосереджений на ударних безпілотниках, автономних системах та безпілотних кораблях і підводних човнах, віддаючи перевагу технологіям, а не бойовим кораблям, щоб відобразити реалії сучасної війни, спираючись на досвід України.

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