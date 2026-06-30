Британія планує витратити 6,5 мільярдів доларів на виробництво дронів

Міністр оборони Великої Британії Ден Джарвіс заявив, що безпілотні системи визначають сучасну війну.

Велика Британія має намір інвестувати 5 мільярдів фунтів стерлінгів (близько 6,5 мільярдів доларів) у виробництво безпілотників протягом наступних чотирьох років. Як пише Reuters, це передбачено в Плані інвестицій в оборону, який буде представлений у вівторок.

Зазначається, що план буде зосереджений на ударних безпілотниках, автономних системах та безпілотних кораблях і підводних човнах, віддаючи перевагу технологіям, а не бойовим кораблям, щоб відобразити реалії сучасної війни, спираючись на досвід України.

"Ці кардинальні інвестиції зміцнять наші Збройні сили", – сказав прем’єр Великої Британії Кір Стармер.

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Новий міністр оборони Великої Британії Ден Джарвіс заявив, що безпілотні системи визначають сучасну війну, і програма розвитку оборонної промисловості забезпечить солдатам швидше отримання необхідної допомоги.

Reuters зазначає, що Україна використовує 200 000 безпілотників на місяць у своїй війні проти Росії, а технологічні інновації відбуваються протягом кількох тижнів, а не років, необхідних для розробки великих платформ, які були головною складовою британської безпеки в пострадянську епоху.

Уряд Великої Британії також заявив у неділю, що відмовиться від планів щодо заміни есмінців, що застарівають, і натомість закупить щонайменше шість "універсальних бойових кораблів", які слугуватимуть центрами управління для безпілотних систем.

Британська армія – новини

Раніше повідомлялося, що в британській армії запроваджують тренування зі стендової стрільби, щоб навчити солдатів краще збивати російські дрони.

Також The Telegraph писав, що головною проблемою Британії залишається абсолютна нездатність вести тривалу інтенсивну війну через деградацію промислової бази після десятиліть фінансових скорочень. Зараз у розпорядженні британської армії перебуває близько 10 000 безпілотників, що фактично дорівнює кількості дронів, яку Збройні сили України витрачають за один день запеклих боїв.

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