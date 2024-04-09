Політики та бізнесмени звернулись до міністра фінансів країни із закликом розглянути кілька варіантів використання заморожених російських активів.

Група відомих австралійців закликає федеральний уряд конфіскувати мільярди доларів російських активів, заморожених австралійською владою, щоб спрямовати їх на фінансову підтримку України. Мова йде про 9 млрд доларів, пише Sydney Morning Herald.

Зазначається, що група, до якої входять колишні прем'єр-міністри, бізнесмени, профспілкові та військові лідери, а також колишні дипломати, звернулася до міністра фінансів Джима Чалмерса із закликом розглянути кілька варіантів перенаправлення мільярдів "брудних грошей", що перебувають в Австралії з моменту введення санкцій проти російських олігархів та інших осіб, які сприяли вторгненню РФ в Україну.

На тлі зростаючої критики відсутності військової та гуманітарної допомоги з боку Австралії прихильники України звернулися до уряду з проханням приєднатися до інших країн у розробці правових можливостей використання суверенних російських активів для відновлення України. Також заколивають оновити законодавство, щоб забезпечити можливість використання таких активів.

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"Ми звертаємося з цим проханням, тому що Австралія може зробити набагато більше, ніж може собі дозволити, без шкоди для австралійських платників податків. Дев'ять мільярдів доларів російських активів, які зараз знаходяться в Австралії, можуть мати величезне значення для відновлення та реконструкції України. Вони могли б ефективно профінансувати реконструкцію половини освітньої інфраструктури України", – йдеться в листі, який підписали колишній прем'єр-міністр Джон Говард та інші.

За словами журналістів, Австралія не має внутрішнього механізму арешту заморожених активів. Чинна правова база не дозволяє уряду заарештувати або подати заяву про їх конфіскацію. Закон про доходи, отримані злочинним шляхом, не поширюється на активи, заморожені через санкції. Чинні правила диктують, що коли санкції будуть зняті, власники активів повинні отримати їх назад у повному обсязі, плюс відсотки, які були узгоджені в договорі до введення санкцій.

На додаток до суверенних активів, понад 40 російських олігархів потрапили під санкції австралійського уряду з початку вторгнення. Біля 9 мільярдів доларів готівки та активів російських олігархів було заморожено. Це більш ніж у дев'ять разів перевищує суму, яку федеральний уряд пообіцяв виділити на військову та гуманітарну допомогу.

Аналіз Інституту Кіля, який займається моніторингом допомоги Україні, показав, що Австралія виділила лише 0,04% свого ВВП на допомогу Україні. Лише Нова Зеландія, Тайвань і Туреччина із 41 країни, які надали Україні гроші, виділили менше.

Використання активів РФ

Європейський Союз підготував закон, згідно з яким Україна почне отримувати прибуток від заморожених російських активів уже в липні. Пропозиції, які потребують підтримки всіх держав-членів, передбачають запровадження податку на непередбачуваний прибуток, отриманий від знерухомлених резервів, з метою використання приблизно 3 мільярдів євро (3,3 мільярда доларів США) на рік для фінансування поставок зброї до України та стимулювання оборонної промисловістю країн.

Раніше УНІАН писав, що країни-члени Євросоюзу побоюються російської відплати та кібератак після конфіскації заморожених активів центробанку РФ.

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