Проблемна програма також впливає на флот і морську піхоту.

Винищувач F-35 Joint Strike Fighter, він же Lightning II, пережив чимало турбулентності приблизно за 30 років відтоді, як Пентагон вперше задумав розробку універсального винищувача-невидимки. Останній шторм – річна заморозка в постачанні нових реактивних літаків американським військовим – нарешті закінчується. Але він залишив багато пошкоджень на своєму шляху. Про це у своїй статті для The Telegraph пише аналітик Девід Екс.

За його словами, поставки відновлені, але нові літаки надходять повільно. І час, зокрема для ВПС США, не міг бути гіршим. Служба намагається придбати нові літаки, водночас існуючі літаки стають дуже старими.

Ідея, що лежить в основі JSF, полягала в тому, що різні його версії однаково добре працюватимуть під час польотів із землі, з авіаносців і – завдяки короткому зльоту та можливості вертикальної посадки – також з невеликих штурмових кораблів без катапульт чи дротів зупинки.

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"І це було б також дешево, значною мірою завдяки величезній економії на масштабі, що є результатом такої кількості клієнтів – ВПС США, ВМС США та Корпус морської піхоти США, а також повітряне озброєння потенційно десятків союзників США – усі купують їхні відповідні версії", - зазначає експерт.

Він уточнює, що витрати зростали, оскільки бюджети – і, отже, прогнозовані замовлення – зменшувалися.

"Хвалена спільність зникла, оскільки кожен варіант надзвукового F-35 еволюціонував. А бюрократичний апарат, який стежив за розробкою Lightning, став величезним, громіздким і не реагував на реальні вимоги справжньої повітряної війни. Сьогодні одномоторний F-35 коштує дорожче, ніж обіцяли спочатку, і теж запізнився. І остання криза програми JSF може бути найбільш незручною", - йдеться у матеріалі.

Так, понад рік тому американські військові, на сьогоднішній день найбільший покупець F-35 вартістю 100 мільйонів доларів за екземпляр, заморозили поставки з техаського заводу Lockheed Martin через проблеми з тестуванням найновішого програмного забезпечення реактивних літаків. Поставки щойно відновилися – і не тому, що програмне забезпечення повністю перевірено. Натомість уряд США та Lockheed Martin дійшли компромісу: тимчасово знизили стандарт програмного забезпечення.

"Компроміс дозволяє доставляти близько сотні збережених Lightning. Але наразі літаки придатні лише для виконання навчальних місій і не будуть допущені до бойових дій до наступного року", - констатує автор.

За його словами, можлива смерть проекту NGAD залишить F-35 єдиним винищувачем-невидимкою, який виробляється або розробляється для ВПС США. Але через неодноразові затримки F-35 не надходить достатньо швидко, щоб замінити старі Eagles, Falcons і Thunderbolt.

"Військово-повітряні сили США та інша авіаційна зброя США мають справжню проблему", - резюмує Екс.

Військова допомога США Україні - останні новини

У серпні президент США Джо Байден оголосив про передачу Україні нового пакета американської військової допомоги. До нього, зокрема, увійшли противодронова зброя, боєприпаси до HIMARS, артилерійські снаряди, протитанкові ракети Javelin, AT-4 та TOW.

Також допомога включає патрони для стрілецької зброї, автомобілі швидкої допомоги HMMWV та медичне обладнання.

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