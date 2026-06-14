Великі морські дрони США планують озброїти гіперзвуковими ракетами Blackbeard

Якщо випробування пройдуть успішно, ракети стануть універсальною зброєю для землі, повітря та моря.

Дві американські компанії розробляють технологію встановлення гіперзвукових ракет на морські дрони, пише військовий портал Defence Express.

Повідомляється, що оборона компанія Saronic Technologies та оборонний стартап Castelion оголосили про плани у 2027 році провести демонстрацію інтегрованого на автономні надводні судна гіперзвукового озброєння.

Зазначається, що перша компанія – це розробник великих морських дронів із ШІ, а друга спеціалізується на гіперзвукових технологіях. Таким чином вони планують встановити вже існуючи гіперзвукові ракети Blackbeard від Castelion на морський дрон Marauder від Saronic. Подібна інтеграція буде першою в історії.

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Аналітики зазначили, що обидві компанії відомі швидким впровадженням розробок. Зокрема, Castelion спроєктувала та виготовила гіперзвукову ракету менше, ніж за 2,5 роки. А від початку проєктування до випробування 55-метрових дронів Marauder, які можуть перевозити до 150 тонн корисного навантаження, компанії Saronic знадобилося менше року. Тепер у них попереду наземні та морські льотні випробування зброї.

"Ця інтеграція зробить гіперзвукову ракету Blackbeard від Castelion дійсно універсальним озброєнням, яке можна буде експлуатувати як з наземних (ракетна система HIMARS) і повітряних (винищувач F/A-18), так і морських платформ", - йдеться у статті.

Ракети Blackbeard - більше новин

Нагадаємо, що армія США планує до 2028 року поставити в польові підрозділи збройову систему Blackbeard Ground Launch (GL). Це має бути високоточний боєприпас середньої дальності, який буде сумісний з наявними пусковими установками. Водночас, Blackbeard не буде призначений для заміни гіперзвукової зброї великої дальності.

При цьому виготовляти ракети Blackbeard планується масштабно. Аналіз бюджетних планів ВМС США демонструє, що на 2027 рік планується закупівля першої незначної партії у 353 Blackbeard за 156 мільйонів доларів. У 2028 році планується замовити 691 ракету, у 2029-му - 976, у 2030-му - 1 тис. 115, а у 2031-му - 1 тис. 375 одиниць. При цьому цифри можуть бути збільшені.

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