Основна увага під час підготовки українських військовослужбовців приділяється практиці.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус відвідав центр, де українських військових навчають роботі з німецькими танками Leopard 2A6 та БМП Marder.

Як повідомляє Міністерство оборони Німеччини в Twitter, основна увага під час підготовки українських військовослужбовців приділяється практиці.

"Підготовка українських збройних сил у бронетанковому училищі Сухопутних військ. Практика має першочергове значення. Українські військові отримують необхідні навички на основному бойовому танку Leopard 2A6 та бойовій машині піхоти Marder", – йдеться у повідомленні.

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Підготовка українських військових за кордоном

Підготовка українських військових до роботи з західним озброєнням проходить в декількох країнах. 20 лютого король Великобританії Чарльз III відвідав навчання військовослужбовців Збройних сил України у графстві Вілтшир, що знаходиться на півдні Англії.

У п'ятницю, 17 лютого, у Пентагоні заявили, що перша група українських військових завершила навчання на базі США в Німеччині. Йдеться про групу з 635 українців, які перебували на полігоні Графенвер.

Екс-директор ЦРУ Девід Петреус зазначив, що українські військові дуже швидко проходять навчання з опанування західної зброї, щоб скоріше повернутись до захисту країни. Вони до опівдня закінчують програму одного дня, відразу ж починають програму наступного дня.

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