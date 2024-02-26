Вітчизняний дрон залітає у тил окупантів на десятки кілометрів, зазначили у ГУР МО України.

Українські безпілотники зараз у центрі уваги. Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов сказав, що ЗСУ експлуатують на полі бою ударно-розвідувальний безпілотник "Сич" українського виробництва досить тривалий час та за його допомогою вже знищено техніки російських окупантів на "кругленьку" суму.

"Це дуже вдала українська розробка. Спочатку була презентована як розвідувальний дрон, пізніше - модифікований та використовується ефективно як ударно-розвідувальний. Українські спецпризначенці, оператори спецпідрозділів ефективно використовують "Сич" для того, щоб знищувати сили та засоби, техніку противника, зокрема, бронетехніку, живу силу", - розповів Юсов в ефірі телемарафону.

За даними Юсова, тільки оператори ГУР та спецпризначенці за допомогою безпілотників "Сич" знищили озброєння та військової техніки окупантів на понад 100 млн доларів. Йдеться, наприклад, про бронетехніку разом з особовим складом, різні дорогі зразки техніки, з яких кожна одиниця може коштувати 10 млн доларів. Серед цінних знищених зразків є, зокрема, автоматизована станція перешкод Р-330Ж "Житель". "Знищена ворожа техніка означає збереження життів українців", - наголосив Юсов.

Відео дня

Він розповів, що дальність польоту "Сича" як розвідника - до 200 км, в ударному режимі цей дрон може працювати у тилу противника на глибіні до 50 кілометрів.

"Це дуже суттєва відстань, яка допомагає відсувати та знищувати ворога. Цей дрон є стійким до ворожих засобів радіоелектронної боротьби, та він вже багато понищив різноманітних РЕБів", - додав представник ГУР.

Юсов також каже, що наразі триває підготовка відповідних операторів, зокрема у ГУР таких фахівців вистачає - є підготовлені екіпажі та інструктори. "Все, що потрібно зараз, - це більше "Сичів", - наголосив Юсов.

Триває війна в Україні - новини, які сьогодні варто прочитати

Як повідомляв УНІАН, Андрій Юсов заявив, що для російських окупантів у тимчасово окупованому Криму вже готуються сюрпризи. За його словами, заходи матимуть комбінований характер, мова йде не лише про один інструмент - окремо морські дрони чи окремо БПЛА. Це буде "комплексний сюрприз для окупантів".

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко говорив, ліквідація збудованого росіянами Кримського мосту через Керченську протоку насправді може сильно вплинути на ситуацію на материковій частині півдня української держави.

Вас також можуть зацікавити новини: