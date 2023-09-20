Якщо цю зброя не буде надано, це призведе до "більших втрат на полі бою", каже президент.

Президент України Володимир Зеленський, який перебуває в США з офіційним візитом, в інтерв’ю CNN анонсував позитивне рішення щодо постачання далекобійних американських ракет ATACMS.

Зеленський повторив, що Україна прагне отримати ракети великої дальності від США, постачання яких президент Джо Байден все ще розглядає. Президент зазначив, що "для нас буде втратою", якщо цю зброя не буде надано, і це призведе до "більших втрат на полі бою та в інших місцях".

Водночас президент анонсував позитивне рішення щодо постачання ATACMS.

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"Ми на фінішній прямій, я в цьому впевнений", – сказав Зеленський.

Глава держави також наголосив, що Україна має потребу в більшій кількості систем протиповітряної оборони, зокрема американської Patriot, для захисту цивільного населення.

ATACMS для України - це треба знати

CNN на початку вересня повідомляв, що незабаром президент США Джо Байден прийме остаточне рішення щодо відправки ракетних систем великої дальності, також відомих як ATACMS, Україні. Ці ракети балістичного типу запускаються з установок M270 MLRS та M142 HIMARS, що вже є на озброєнні ЗСУ.

Газета The Wall Street Journal також писала, що США близькі до ухвалення історичного рішення про надання Україні ракет ATACMS. Вони нібито можуть бути отримані вже восени. Також WSJ стверджувала, що українська влада пообіцяла не запускати ракети ATACMS по території Росії.

Міністр оборони США Ллойд Остін наголошував цього тижня, що США наразі більше зосереджені на посиленні української системи протиповітряної оборони, аніж на передачі далекобійних ракет, таких як ATACMS.

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