Міністерство оборони передбачило всі необхідні випробування та жорсткі умови для постачальників бронежилетів.

У 2021 році Міністерство оборони України закуповуватиме бронежилети, що відповідають стандартам НАТО.

Про це повідомляє Управління інформації та преси Міноборони.

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У Міністерстві оборони розроблено власну технічну специфікацію “Бронежилет модульний”. До цього Збройні сили та військові формування в Україні закупівлю бронежилетів здійснювали за комерційними технічними умовами. Тепер такі вимоги вперше встановило оборонне відомство, повідомив міністр оборони Андрій Таран.

За його словами, у технічній специфікації застосовані вимоги державних та військових стандартів. Крім цього, для перевірки оцінки відповідності якості бронежилета використовується стандарт армії США (NIJ Standard-0101.06). Також Міністерство оборони передбачило всі необхідні випробування та жорсткі умови для постачальників.

«За цією документацією вже у 2021 році будуть проведені закупівлі бронежилетів для потреб ЗС України. Це - загальновійськовий бронежилет, призначений для виконання повсякденних бойових завдань. Його основний споживач – Сухопутні війська. Для виконання завдань спецпризначенцями або десантниками у 2021-му році ми розробимо полегшену модель», - сказав Таран.

“Бронежилет модульний” ТС А01XJ.29423-287:2020 (01) має модульну структуру та складається з базової конструкції, яка може мати додаткову комплектацію захисними елементами. Зберігає балістичні властивості після замочування – як на 1 годину за ДСТУ, так і відповідно до STANAG 2920 – на 24 години у морській воді. Жорсткі вимоги є до пакування цих м`яких елементів, які «тримають» осколок: вони мають бути вкладені у захисні пакети, що забезпечують вогне- і водотривкість. Раніше такого в украънських бронежилетах не було.

Новий бронежилет можна закуповувати як з металевими, так і керамічними жорсткими бронеелементами. Бронежилет модульний виготовляють двох рівнів протикульної стійкості в місці розташування жорстких бронеелементів, у комплекті із базовим чохлом БМ з м’якими балістичними пакетами (диференційний рівень захисту).

Військові (дослідні) випробування бронежилетів проведено у Центрі спеціального призначення Військової служби правопорядку у ЗСУ. Після випробувань дослідні предмети передані до Науково-випробувального відділу Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, який перевірив їх балістичну стійкість.

Стандарти НАТО в Україні: що відомо

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Автор: Вікторія Токарєва