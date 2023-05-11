За його словами, вітчизняні пілоти дуже швидко опанують ці літаки.

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов впевнений, що Україна невдовзі отримає винищувачі F-16, про що він він заявив в ефірі національного телемарафону.

"Я прихильник F-16, і вже завангував, що вони обов’язково у нас будуть. Повірте, будуть. Так, як працює президент над цим питанням, так, як працюють наші дипломатичні представники, інші представники, які займаються цим питанням – F-16 буде в українському небі захищати нашу країну. Питання тільки часу. Повірте, опануємо дуже швидко, і наші аси будуть мати перевагу в небі над російською мерзотою", - сказав він.

На запитання журналіста про інформацію, що наші пілоти навчалися на симуляторах, а Данілов відповів наступним чином:

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"А чого ви вирішили, що наші навчалися тільки на симуляторах? Ви пам’ятаєте класика? Не рекомендую читати деякі газети, особливо зранку. Все йде, як має йти, не хвилюйтеся. Наші військові, особливо льотчики, дуже швидко опанували частину, яка потрібна. Повірте, як тільки вони з’являться в нашім небі, рашисти будуть тікати набагато швидше".

F-16 для України

Україна активно працює над тим, щоб пілоти отримали західні літаки. На думку українських військових, найкраще підійдуть американські винищувачі F-16 - вони будуть найефективнішою зброєю у знищенні як повітряних цілей окупантів, так і їхніх позицій далеко у тилу.

Досить довго тема постачання винищувачів була табуйованою, але зрушилася з мертвої точки. Нещодавно партнери надали Україні партію радянських винищувачів Міг-29. Втім, вони настільки багатоцільові, як ті ж F-16.

Як повідомляв УНІАН, 9 травня 2023 року прем'єр-міністр Нідерландів заявив, що його ряд розглядає можливість передачі Україні разом зі своїми європейськими партнерами винищувачів F-16.

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