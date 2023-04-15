Міністр оборони розповів про візити до Афін, Нікосії, Мадрида та Бухареста.

Україна зацікавлена отримати від партнерів як зброю радянського зразка, так і системи західного виробництва. Про це повідомив у Facebook міністр оборони Олексій Резніков, розповідаючи про візити з командою до Афін (Греція), Нікосії (Кіпр), Мадриду (Іспанія) та Бухаресту (Румунія).

Він зазначив, що напередодні зустрічі у форматі "Рамштайн" "відпрацювали дуже інтенсивний відрізок у плані міжнародних контактів".

Резніков повідомив, що мав зустрічі з міністром оборони Греції Нікосом Панайотопулусом, міністром оборони Кіпру Міхалісом Георгалласом, міністром оборони Іспанії Маргаритою Роблес, міністром оборони Румунії Ангелом Тілваром та їх командами. Він додав, що під час візитів також відбулися зустрічі з лідерами органів представницької влади, з виробниками, з медіа, щоб мати максимально широке коло підтримки.

Відео дня

"Мета незмінна – зброя та інші форми підтримки, які зміцнюють Сили оборони України. Наші пріоритети відомі – захист неба, створення "броньованого кулака", забезпечення боєприпасами. Працюємо по різних треках. Нас цікавлять як платформи радянського зразка і, особливо, ракети та снаряди до них. Адже ця зброя негайно опиняється на полі бою. Так і системи західного виробництва, що забезпечують якісні переваги", - наголосив Резніков.

Він уточнив, що йшлося про залучення допомоги, програми навчання українських воїнів, а також домовлялися про виробництво.

"Такі візити і зустрічі на політичному рівні є дуже корисними, адже не тільки допомагають підтримувати високу загальну динаміку, але й сприяють швидкому вирішенню багатьох практичних питань, для чого у дистанційному режимі знадобилися б тижні часу", - зазначив Резніков.

Рамштайн 11 - що відомо

Наступне, 11-те засідання Контактної групи з оборони України відбудеться на військово-повітряній базі "Рамштайн" 21 квітня.

Попереднє засідання Контактної групи з питань оборони України відбулося 21 квітня по відеозв'язку. Міністр оборони США Ллойд Остін закликав міжнародну коаліцію країн у форматі "Рамштайну" швидко і повноцінно виконувати зобов'язання з посилення оборони України.

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