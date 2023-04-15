Мелінда Сіммонс зазначила, що Лондон і так був лідерів в питанні танків і ППО.

Великобританія не буде першою країною, яка передала Україні західні винищувачі. Офіційний Лондон вважає це питання "довгостроковою перспективою".

"Для нас це довгострокова розмова. Ми не можемо бути завжди першими, хто це зробить. Там, де у нас є можливість, і ми вважаємо, що можемо змінити ситуацію, ми це робимо", - заявила посол Британії в Україні Мелінда Сіммонс в ефірі телемарафону.

За її словами, саме тому Лондон був у танковій та протиповітряній коаліції.

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"Ми часто були першими, хто надавав допомогу. Але з точки зору винищувачів ми вважаємо, що це довгострокова перспектива", - підсумувала дипломат.

Винищувачі для України - що відомо

Офіційний Київ просив літаки для ЗСУ ще у 2022 році, але тоді це питання так і не було вирішено. Після успіху з танковою коаліцією питання передачі винищувачів знову встало на порядку денному.

Польща і Словаччина погодилися передати МіГ-29 для ЗСУ. Всього Україна отримає 23 винищувачі. На початку квітня стало відомо, що Варшава передала Києву першу партію з чотирьох обіцяних МіГ-29.

За словами президента Польщі Анджей Дуда, з часом Варшава зможе передати всі літаки МіГ-29, якщо це буде необхідно.

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