Влада РФ стверджує, що вибухнула піротехніка, яку, можливо, зберігали на заводі незаконно.

Слідчий комітет Російської Федерації оголосив підозрюваного у вибуху на території "Загорського оптико-механічного заводу" (Підмосков'я, Сергієв Посад).

Як пишуть російські пропагандистські видання РИА Новости і Readovka, як підозрюваний затриманий технічний директор компанії "Піро-Росс", якій належить склад, що вибухнув.

Слідство стверджує, що на місці вибуху знаходилася "піротехніка та її складові", і збирається дати оцінку законності зберігання цих предметів на території заводу.

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Також у "Піро-Росс" пройшли обшуки, призначено низку експертиз для встановлення причини загоряння, опитані десятки людей.

Кількість постраждалих в результаті події встановлюється, до теперішнього часу відомо про 60 постраждалих, 9 (за іншими даними – 12) зниклих безвісти і одну загиблу.

Вибух в Сергієвому Посаді - це потрібно знати

Вранці в середу, 9 серпня, в Підмосков'ї стався потужний вибух на території "Загорського оптико-механічного заводу".

Це підприємство відоме як виробник оптичного обладнання для військової техніки. Вважається, що завод бере участь у розробці стратегічного бомбардувальника-ракетоносця нового покоління під назвою "Посланник".

ЗМІ нарахували вже 10 загиблих, російська влада наявність значної кількості жертв заперечує.

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