Слідчий комітет Російської Федерації оголосив підозрюваного у вибуху на території "Загорського оптико-механічного заводу" (Підмосков'я, Сергієв Посад).
Як пишуть російські пропагандистські видання РИА Новости і Readovka, як підозрюваний затриманий технічний директор компанії "Піро-Росс", якій належить склад, що вибухнув.
Слідство стверджує, що на місці вибуху знаходилася "піротехніка та її складові", і збирається дати оцінку законності зберігання цих предметів на території заводу.
Також у "Піро-Росс" пройшли обшуки, призначено низку експертиз для встановлення причини загоряння, опитані десятки людей.
Кількість постраждалих в результаті події встановлюється, до теперішнього часу відомо про 60 постраждалих, 9 (за іншими даними – 12) зниклих безвісти і одну загиблу.
Вибух в Сергієвому Посаді - це потрібно знати
Вранці в середу, 9 серпня, в Підмосков'ї стався потужний вибух на території "Загорського оптико-механічного заводу".
Це підприємство відоме як виробник оптичного обладнання для військової техніки. Вважається, що завод бере участь у розробці стратегічного бомбардувальника-ракетоносця нового покоління під назвою "Посланник".
ЗМІ нарахували вже 10 загиблих, російська влада наявність значної кількості жертв заперечує.