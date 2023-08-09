Поки влада згодна визнати лише 8 зниклих безвісти і десятки поранених.

У підмосковному місті Сергієв Посад, де сьогодні пролунав потужний вибух на військовому заводі, при розборі завалів нарахували вже 10 загиблих. Але трупів може виявитися значно більше, пише російське видання "База".

Однак влада публічно заперечує наявність загиблих. Повідомляється, що постраждали 60 осіб, 8 зникли безвісти.

За даними "Бази", зараз російські силовики розглядають кілька версій того, що сталося – порушення промислової безпеки небезпечних виробничих об'єктів, диверсія або атака безпілотника.

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"БПЛА міг влучити у вантажівку з порохом, що приїхала на територію Загорського оптико-механічного заводу, і спровокувати масштабний вибух. При цьому поруч зі складом, де стався вибух, знаходилася ще одна партія пороху в 4 тонни. Дивом вона не вибухнула", – пише видання.

Наразі силовики офіційно заявляють, що вибух стався нібито на складі піротехніки, що належить не заводу, а приватній фірмі. Однак директор фірми навпаки стверджує, що вибухнув не його склад, а сусідній – де зберігалися металеві труби.

Вибух у Сергієвому Посаді

Вранці 9 серпня в Підмосков'ї стався потужний вибух на території "Загорського оптико-механічного заводу". Підприємство відоме в першу чергу тим, що виробляє оптичне обладнання для військової техніки.

Однак є інформація, що з 2019 року завод також бере участь у розробці стратегічного бомбардувальника-ракетоносця нового покоління під назвою "Посланник". За відомостями журналістів, державним замовником робіт є Міноборони РФ, а головним виконавцем проекту – компанія "Туполєв".

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