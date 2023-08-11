Він звернув увагу на ряд деталей.

Україна не могла вдарити по заводу в Сергієвому Посаді далекобійною зброєю. Таку думку висловив військовий оглядач Олександр Коваленко, коментуючи таку версію з соціальних мереж.

"Далеко від кордону з Україною для використання далекобійної зброї. Якщо ми говоримо про далекобійну зброю, то маємо на увазі ракети оперативно-тактичного рівня. Таких ракет в серійному виробництві України, і навіть якби вони були представлені нашими партнерами, з тієї номенклатури, що є, просто немає. Це неможливо", - сказав Коваленко.

Крім того, ракеті потрібно було б подолати Московську ешелоновану протиповітряну оборону. Також експерт зазначив, що на одному з відео в соцмережах зображені болванки, схожі на постріл з 115 або 122 калібру.

"Конкретно цей завод, крім всієї іншої номенклатури для військово-промислового комплексу, ще й розробляв самонавідні головки. Тому не виключено, що ці боєприпаси перебували на складах як елементи для випробування нових інтеграцій в 115 або 122 калібру головних частин для збільшення їх точності", - додав він.

Коваленко зазначив, що Україна не робила жодних заяв про вибух, а Росія - не звинувачувала українців, як робить це зазвичай. Він не виключає, що це могло статися через недотримання техніки безпеки.

Вибух у Сергієвому Посаді: що відомо

Нагадаємо, 9 серпня на території Загорського оптико-механічного заводу стався потужний вибух, утворився великий гриб з диму.

Російські ЗМІ повідомляли, що епіцентром вибуху був ангар з металевими трубами, біля нього знаходився склад з піротехнікою. Крім того, цей завод бере участь у розробці бомбардувальника-ракетоносця під назвою "Посланник".

Вибуховою хвилею вибило скло в сусідніх будинках і будівлях. За даними Слідкому РФ, в результаті вибуху загинула одна людина, ще 80 постраждали. Вісім людей вважаються зниклими.

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