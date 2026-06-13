Висока швидкість виявилася недоліком для зенітних дронів, - Business Insider

Вища швидкість означає менший час польоту, а цей параметр є значно важливішим.

Українська компанія "Дикі шершні", яка виробляє один із найвідоміших вітчизняних дронів-перехоплювачів Sting, під час розробки безпілотника дійшла несподіваного висновку: висока швидкість не завжди допомагає ефективніше знищувати російські дрони типу Shahed. Про це пише Business Insider, журналісти якого побували на тренувальному майданчику поблизу Києва та спостерігали за роботою безпілотника.

Як зазначає видання, Sting став одним із ключових засобів боротьби України з російськими дронами-камікадзе. За даними виробника, лише у квітні цього року ці перехоплювачі знищили близько 1500 російських безпілотників типу Shahed.

Роботи над Sting активізувалися наприкінці 2024 року, коли Україна шукала нові способи посилення протиповітряної оборони на тлі зростання масштабів російських атак. Уже навесні 2025 року дрон здобув своє перше підтверджене знищення цілі.

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Під час початкової розробки інженери зробили ставку насамперед на швидкість. Перші версії Sting мали іншу форму та могли розганятися більш ніж до 320 км/год, що значно перевищувало швидкість російського "Шахеда".

Однак бойові випробування та консультації з українськими військовими змусили переглянути цей підхід. Представник "Диких шершнів" розповів виданню, що військові наголошували на важливості не лише швидкості, а й тривалості польоту. "Швидкість не завжди є головним. Час перебування в повітрі також важливий", – пригадує співрозмовник компанії слова військових.

У результаті конструктори знизили максимальну швидкість Sting приблизно до 280 км/год. Це дозволило збільшити час польоту, підвищити надійність системи в бойових умовах і спростити підготовку до виконання завдань.

За інформацією компанії, нинішня версія Sting може перебувати в повітрі понад 20 хвилин, підніматися на висоту до 7 тисяч метрів і коштує менш ніж 2 тисячі доларів. Це в рази дешевше за ракети-перехоплювачі та значно дешевше за самі Shahed, які оцінюються у десятки тисяч доларів.

Розробка продовжує вдосконалюватися на основі відгуків військових. Зокрема, компанія створила модифікації з різними камерами для денних і нічних операцій та для роботи за різних умов освітлення. Водночас російські війська також модернізують свої безпілотники, оснащуючи їх камерами та підвищуючи маневреність.

"Дикі шершні" наголошують, що ефективність Sting зростає з часом. За сприятливих умов окремі підрозділи демонструють результативність понад 90%.

Важливим кроком став і запуск у березні технології дистанційного керування Hornet Vision. Вона дозволяє операторам керувати дронами-перехоплювачами на відстані сотень кілометрів від місця запуску, перебуваючи у безпечних районах. За словами представника компанії, "це дозволяє досвідченим пілотам – найкращим пілотам – керувати більшою кількістю систем озброєння, використовувати більшу кількість дронів на більших відстанях".

Війна в Україні: озброєння

Як писав УНІАН, українські військові почали застосовувати нові проникаючі боєприпаси для важких дронів, здатні пробивати укриття та земляні перекриття, які раніше вважалися надійними. Конструкція з загостреним носовим елементом і підривачем із затримкою дозволяє бомбі вибухати вже всередині бліндажів чи під шаром ґрунту.

Це робить традиційні засоби захисту – сітки, клітки та земляні укриття – значно менш ефективними й викликає занепокоєння у російських військових блогерів. Росія наразі не має власних важких бомбардувальників-дронів у великих масштабах, що дає Україні суттєву перевагу.

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