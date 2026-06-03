Зараз наші дрони-перехоплювачі збивають близько 50% 'Шахедів', - 'Флеш'

Ворог активно використовуватиме проти України реактивні "Шахеди", але ми виготовляємо перехоплювачі для протидії їм.

Зараз наші дрони-перехоплювачі збивають близько 50% "Шахедів" російських окупантів. Про це в ефірі телемарафону сказав Сергій (Флеш) Бескрестнов, радник міністра оборони України, відповідаючи на запитання, наскільки зросла частка збитих "Шахедів" нашими дронами-перехоплювачами.

"Ще взимку це було 10%, потім - 20%, і зараз ми бачимо вже десь 50%. Це дуже гарний результат. Я думаю, що в майбутньому ми будемо бачити ще більше. І росіяни вважають, що це проблема для них, тому що коли буде 70-80%, то історія зі стандартним бензиновим "Шахедом" буде під дуже великим питанням", - зазначив він.

"Флеш" додав, що росіяни випускають "Шахедів" приблизно на 70-80 мільйонів доларів, а влучають з них лише 10-20 одиниць. Таким чином, каже він, влучання коштує 2-3 млн доларів, що є "абсолютним божевіллям", адже "Шахед" не може коштувати як "Іскандер".

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Бескрестнов також зазначив, що російські окупанти активно використовуватимуть проти України реактивні "Шахеди", але ми розуміємо це і виготовляємо перехоплювачі, які працюватимуть проти них.

Інші заяви Флеша

Як повідомлялося, раніше Бескрестнов зауважив, що Росія не має великих запасів балістичних ракет "Іскандер-М" для щоденного запуску їх по Україні.

Він підкреслив, що ми "побоюємося" балістики, адже повністю залежимо від закордонних партнерів. Тобто у нас є Patriot, який може працювати проти балістики, але "скільки ракет нам дадуть, стільки ми і зможемо збити російських балістичних ракет".

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