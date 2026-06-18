Бельгія цього року передасть Україні 7 винищувачів F-16, - міністр оборони

Згодом Бельгія має намір передати Україні усі свої літаки F-16, але лише після отримання новіших F-35.

Міністр оборони Бельгії Тео Франкен анонсував, що цього року Україна отримає сім винищувачів четвертого покоління F-16.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава оборонного відомства Бельгії сказав перед початком засідання міністрів оборони країн-членів НАТО в Брюсселі.

"Ми нарощуємо навіть допомогу у наданні їм семи F-16. Тож, цього року буде сім F-16, чотири з них – на запасні частини, і три – для операцій в небі України для захисту України від російської агресії", - наголосив Франкен.

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Також він зазначив, що винищувачі F-16 добре зарекомендували себе у боротьбі з ударними дронами типу "Шахед", крилатими ракетами та іншими загрозами.

"І я запропоную уряду відправити до України усі наші F-16 у найближчі роки. Це залежатиме від надходження до нас F-35", - додав Франкен.

Також він очікує сьогодні на зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.

F-16 для України

Як повідомляв УНІАН, станом на початок березня Бельгія не передала Україні жодного літака F-16, хоча два роки тому взяла на себе довгострокові зобов'язання перед Україною щодо постачання 30 винищувачів.

У Міноборони розповідали, коли зможуть передати Україні свої винищувачі F-16. У жовтні 2025 року Тео Франкен повідомляв, що це займе рік або півтора і відбудеться лише після того, як країна отримає та запустить у дію нові літаки F-35.

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