Бельгія за 2 роки не передала Україні жодного з обіцяних літаків F-16: у чому причина

Бельгія два роки тому взяла на себе довгострокові зобов'язання перед Україною щодо постачання 30 винищувачів F-16, проте жоден з них досі не був поставлений. Як пише brf.be, цей факт підтвердило Міністерство оборони країни у відповідь на запит телекомпанії VRT.
Зазначається, що причиною названо затримки в поставках нових F-35, які повинні замінити старі літаки.
"Генерал-майор ВПС Герт Де Декер пояснив, що F-16 можуть бути передані тільки після завершення цієї заміни і задоволення власних потреб Бельгії", - пише видання.
При цьому він підкреслив, що фіксованого терміну для передачі бельгійських винищувачів F-16 Україні ніколи не було.
Літаки F-16 для України - новини
Україна вже офіційно отримала 44 з 87 винищувачів F-16, які пообіцяли передати європейські країни.
Зокрема, Нідерланди ще в середині минулого року завершили передачу Україні всіх обіцяних 24 винищувачів F-16. Також Данія вже передала Україні 12 з 19 обіцяних літаків.
Також нещодавно Нідерланди пообіцяли передати симулятори літаків F-16 для навчання українських пілотів.
При цьому, за даними експертів, українським льотчикам довелося створювати власні тактичні підходи до застосування винищувача F-16, оскільки західна підготовка не відповідала реаліям війни проти Росії.