Бельгія передасть Україні свої винищувачі F-16 лише після того, як отримає та запустить у дію нові літаки F-35. Про це розповів міністр оборони країни Тео Франкен, повідомляє Радіо Свобода.

"Ми продовжуємо отримувати поставки за графіком: перші три F-35 вже прибули. Тепер вони мають стати оперативними - це займе, думаю, рік або півтора. Коли ми отримаємо оперативну спроможність, ми зможемо передати наші F-16 Україні", - сказав чиновник.

За його словами, процес розгортання F-35 є "дуже важливою фазою" для бельгійських Військово-повітряних сих і напряму пов’язаний із передачею літаків Україні.

"Це дуже важлива фаза, я завжди пояснюю це українцям. Як тільки ми зможемо - ми передамо. Але не забувайте, що наша країна має потужності DCA (Defensive Counter Air) і відіграє важливу роль у політиці ядерного стримування НАТО. Це наріжний камінь нашої доктрини", - поянив Франкен.

Він наголосив, що Бельгія є частиною ядерного стримування НАТО, і саме тому її перехід на літаки F-35 має стратегічне значення.

Літаки F-16 для України

Раніше Франкен запевняв, що Україна отримає всі обіцяні Бельгією винищувачі F-16, передача відбудеться після підготовки пілотів та проходження технічних процедур.

"F-16 дійсно потраплять до вашої країни, але ми ще не підтвердили їхню готовність до використання. Потрібно пройти навчання, і це займе місяць. Тому коли літаки прибувають, це не означає, що вони одразу відправляються в Україну", - казав він.

