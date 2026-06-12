Польща офіційно прийняла на озброєння свої перші винищувачі F-35

F-35 здійснили урочисті прольоти над Гданськом, Варшавою та Краковом.

Збройні сили Польщі офіційно прийняли на озброєння винищувачі F-35, закуплені у Сполучених Штатів. Як повідомляє Polsat News, F-35 вже здійснили перший політ над Польщею.

Зазначається, що проліт був частиною церемонії прийняття літака до лав Збройних сил Польщі. Приблизний план польоту від авіабази Ласку над Гданськом, Варшавою та Краковом був опублікований у соціальних мережах Міністерства національної оборони.

У церемонії на авіабазі Ласку взяли участь президент Кароль Навроцький, спікер Сенату Малгожата Кідава-Блоньська та віце-прем'єр-міністр і міністр оборони Владислав Косиняк-Камиш. Урочистості також відвідав заступник державного секретаря США з питань контролю над озброєннями та міжнародної безпеки Томас ДіНанно. Запрошення також отримав колишній міністр оборони Маріуш Блащак, який підписав контракт на літаки у 2020 році.

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Поставки винищувачів Польщі

Як повідомляв УНІАН, наприкінці травня Польща отримала американські винищувачі F-35, які вважаються найкращими у світі на сьогоднішній день. Це літаки п'ятого покоління винищувачів з технологією маскування "стелс", виготовлені спеціально для польської армії.

Країна очікувала цих поставок з 2020 року. Тоді було підписано контракт на 32 винищувачі п'ятого покоління.

Загалом поставки винищувачів F-35 до Польщі триватимуть до 2029 року. Таким чином, замовлення буде виконано через дев'ять років після підписання угоди.

Експерти вважають, що ймовірно, цей термін збільшиться в міру того, як все більше країн будуть розміщувати замовлення, а список очікування буде зростати. Наприклад, очікується, що Румунія отримає свої винищувачі в 2030-х роках.

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