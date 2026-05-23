Польща нарешті отримала новітні винищувачі F-35: що це означає для всього НАТО

Польща отримала перші три американські винищувачі п'ятого покоління, на які чекала з 2020 року.

Польща нарешті отримала американські винищувачі F-35, які вважаються найкращими у світі на сьогоднішній день. Це літаки п'ятого покоління винищувачів з технологією маскування "стелс", виготовлені спеціально для польської армії.

"Це момент, який змінює оперативні можливості всього війська", – прокоментував поставку глава Міноборони Польщі Владислав Косиняк-Каміш. Він також підкреслив, що польські F-35 є першими літаками п’ятого покоління на східному фланзі НАТО.

Як пише військовий портал Defence Express, країна очікувала цих поставок з 2020 року. Тоді було підписано контракт на 32 винищувачі п'ятого покоління. І лише зараз Польщі було поставлено три літаки, які прийняла 32-а авіабаза в Ласці.

Загалом поставки винищувачів F-35 до Польщі триватимуть до 2029 року. Таким чином, замовлення буде виконано через дев'ять років після підписання угоди.

"Це наочно демонструє, скільки часу минає від підписання контракту на винищувачі п'ятого покоління до їх повної поставки. Ймовірно, цей термін збільшиться в міру того, як все більше країн будуть розміщувати замовлення, а список очікування буде зростати. Наприклад, очікується, що Румунія отримає свої винищувачі в 2030-х роках", – спрогнозували аналітики.

Конкуренція з російськими винищувачами

Як йдеться у статті, поставки американських винищувачів – це важливий крок вперед для Польщі у модернізації її військово-повітряних сил. "F-35 має широкий спектр можливостей, які дозволять Польщі краще протистояти російській авіації", – вважають автори.

Зазначається, що в конкуренції з російськими винищувачами Су-35С і Су-57 польські F-35 мають переваги в радіолокаційних системах, авіоніці та малопомітності. Однак, пишуть аналітики, Росія, як і раніше, зберігає одну ключову перевагу – ракету класу "повітря-повітря" Р-37М із заявленою дальністю дії до 300 км.

Наразі аналогічна європейська ракета "Метеор" інтегрується в американські винищувачі п’ятого покоління, але цей процес не буде завершено до 2030-х років. США також працюють над власною ракетою AIM-260 JATM, яка, за оцінками, здатна вражати повітряні цілі на відстані до 200 км, але її рідко демонструють публіці, тому її готовність невідома.

Крім того, F-35 має доступ до широкого спектру високоточної зброї, включаючи крилаті ракети JSM з дальністю дії 555 км, які закуповують європейські країни. Він також може використовувати різні керовані плануючі боєприпаси, такі як JDAM і GBU-39 SDB, які також входять до арсеналу України.

Чи може Україна придбати F-35

Нагадаємо, що на думку військових експертів, для того, щоб винищувачі F-35 стали на озброєння української армії, потрібні не тільки великі кошти, а й політична воля. Гроші потрібні не тільки на купівлю літаків, а й на підготовку інфраструктури, оскільки сучасним винищувачам потрібні й відповідні аеродроми.

