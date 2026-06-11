'М'яч на боці Києва': у Польщі вказали, що має зробити Україна 'для покращення відносин'

У Навроцького пригрозили Україні "подальшими рішеннями".

Україна може ще скасувати рішення про присвоєння підрозділу ССО назви "Героїв УПА", в іншому випадку "будуть прийняті подальші рішення". Таку заяву зробив керівник Бюро міжнародної політики президента Польщі Марцін Пшидач, пише RMF24.

Як зазначається, на пресконференції його запитали, коли президент Польщі Кароль Навроцький ухвалить рішення щодо Ордена Білого Орла, яким був нагороджений президент України Володимир Зеленський.

"Слід ще раз наголосити, що рішення української сторони присвоювати військовим частинам назви "Героїв УПА", хоча насправді вони є бандитами УПА, є неприйнятним у Польщі. Це викликало широке обурення. Звідси й оголошення президентом про конкретні кроки", - зазначив Пшидач.

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За його словами, тепер все залежить від української сторони. Він заявив, що зараз "м'яч на боці України".

"Багато поляків відчувають певний виправданий гнів і розчарування тим, що після всього, що Польща зробила для українців в останні роки, тепер вона зіткнулася з цим рішенням президента Зеленського", – висловився він.

Марцін Пшидач сказав, що українська сторона ще має час скасувати своє рішення про присвоєння військовій частині назви Героїв УПА, в іншому випадку "будуть прийняті подальші рішення".

"Тут усі дії та рішення є відповідальністю української сторони. Якщо це не зустріне позитивної реакції з української сторони, що наразі очевидно, оскільки бракує реальних дій та жестів, процедура зрештою завершиться рішенням президента... Президент прийме рішення з цього питання швидше, ніж пізніше", – сказав Пшидач.

На пряме запитання, чи повинна Україна скасувати своє рішення, він відповів, що "українська сторона має час належним чином проаналізувати цінність своїх відносин з Польщею". За його словами, Україна "чудово знає, що потрібно зробити для покращення цих відносин".

"Ми вважаємо, що це справедливий підхід: ми чітко висловили свою незгоду з героїзацією бандитів УПА, але в дусі певного сигналу, готовності до діалогу є час для української сторони зробити крок назад. Сподіваємося, що це станеться. Якщо ні, ми будемо продовжувати приймати подальші рішення. Все, що робить президент, відповідає окресленому сценарію. Найближчі дні покажуть конкретні дії ", – підсумував польський посадовець.

Погіршення відносин між Україною і Польщею

Як повідомляв УНІАН, наприкінці травня стало відомо, що Навроцький хоче позбавити Зеленського найвищої нагороди Польщі - Ордена Білого Орла. Причиною стало те, що український президент присвоїв почесне найменування "імені Героїв УПА" Окремому центру спеціальних операцій "Північ" Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Цю нагороду Зеленському навесні 2023 року у Варшаві вручив попередній президент Польщі Анджей Дуда. У канцелярії президента Польщі тоді повідомляли, що президента України нагороджують "за заслуги у поглибленні відносин між Польщею та Україною, безпекову діяльність, стійкість у захисті прав людини".

Сам Дуда, коментуючи ситуацію, сказав, що нагороджував Зеленського за обставин, які суттєво відрізнялися від нинішніх. "Зараз вони змінилися, як і поведінка Володимира Зеленського. І це очевидно", – заявив він. Водночас він утримався від прямих оцінок щодо майбутньої долі нагороди, зазначивши, що остаточне рішення належить чинному главі польської держави.

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