До численних пакетів допомоги увійшли стрілецька зброя, засоби індивідуального захисту, артилерія, системи ППО, бронеавтомобілі, вантажівки, морські човни, безпілотники, авіаційне паливо та інше.

З початку повномасштабної війни Франція поставила в Україну військову техніку на загальну суму 2,615 мільярда євро.

Як повідомили у міноборони Франції, всі постачання відповідають трьом критеріям: забезпечення повного циклу (оснащення боєприпасами, навчання та обслуговування обладнання), відсутність послаблення власної армії та контроль ескалації.

До списку допомоги увійшли: стрілецька зброя, засоби індивідуального захисту, артилерія, системи ППО, бронеавтомобілі, вантажівки, морські човни, безпілотники, авіаційне паливо та інше. Зокрема, Франція надала 250 бронеавтомобілів VAB, 38 бронеавтомобілів AMX10, більше мільйона набоїв до стрілецької зброї. Цифри щодо ракет Crotale, Aster та SCALP засекречені.

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Крім того, Париж надіслав 160 безпілотників та 10 систем для виявлення БПЛА. Також Україна отримала кілька комплексів ППО: дві ЗРК Crotale NG, шість ЗРК Mistral і одну установку ЗРК Samp/T.

Для ЗСУ передали чотири РСЗВ LRU, шість самохідних гаубиць TRF1, 30 самохідних гаубиць Caesar, а також 10 важких мінометів 120 мм.

Водночас Париж організував навчання 10 тис. українських військових у Франції та Польщі.

Війна в Україні - допомога Франції

16 лютого президент України Володимир Зеленський прибув до Франції, де підписав з французьким лідером Макроном угоду про гарантії безпеки.

Як йдеться в тексті Угоди про співробітництво у сфері безпеки, Франція планує впродовж поточного року надати Україні до 3 мільярдів євро на допомогу.

ЗМІ повідомляли, що Франція думає над тим, щоб дозволити своєму спецназу та частині інших підрозділів перетинати кордон України. Париж хоче надати ЗСУ навчання в галузі протиповітряної оборони.

Франція замовляє у виробника безпілотників Delair 100 дронів для потреб України. Ця компанія є одним із провідних світових виробників БПЛА.

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