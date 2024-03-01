Подібний захід розглядається як засіб створення "стратегічної дилеми" для Росії.

Франція думає над тим, щоб дозволити своєму спецназу та частині інших підрозділів перетинати кордон України. Про це йдеться в матеріалі Le Monde.

Зазначається, що подібний захід розглядається як засіб створення "стратегічної дилеми" для Росії.

"Ідея дати можливість цим військовим інструкторам перетинати український кордон, потенційно з іншими звичайними підрозділами, знаходиться у центрі французьких роздумів. Така французька військова присутність могла б захистити деякі території України та обмежити удари з боку окупантів", - стверджують джерела видання.

Автори зазначають, що нещодавні коментарі президента Франції Еммануеля Макрона щодо можливого відправлення військового підкріплення неявно привідкрили завісу на вже фактичну присутність представників різних західних служб на українській землі.

"Приїзди та від’їзди в Україну численних державних діячів, які належать до сфери західних розвідувальних служб, часто з військовим статусом, були з початку українського конфлікту очевидним фактом, притаманним веденню війни, яка здійснюється спецпідрозділами під виглядом членів дипломатичного персоналу, або "радників", що співпрацюють з генштабом ЗСУ", - пише ЗМІ.

Водночас український співбесідник видання з дипломатичних кіл стверджує, що "в Україні присутні всі союзні держави".

"Це не бойові підрозділи, але є, наприклад, представники всіх спецслужб. Якщо є поставки зброї, повинні бути люди, які нададуть інформацію для використання обладнання на місці. Україна також є полігоном для випробувань нової техніки. Таким чином дрони тестують на місці. Такі професіонали, звичайно, є на місцях", - підкреслив співбесідник ЗМІ.

Видання також зазначає, що Париж хоче надати ЗСУ навчання в галузі протиповітряної оборони.

"Присутність французьких солдатів або солдатів інших національностей потенційно могла б забезпечити безпеку певних ділянок української території та серйозно обмежити нинішні безперешкодні бомбардування Москви. Присутність союзників також виявиться важливою для обіцяного прибуття американських F-16 до України у 2024 році", - йдеться у статті.

Франція і війна в Україні - останні новини

Днями президент Франції Еммануель Макрон заявив, що ЄС обговорює відправку західних військ в Україну.

При цьому він не став говорити, які саме країни розглядають можливість відправки військ, заявивши, що хоче зберегти деяку "стратегічну двозначність".

Одразу після цього низка країн НАТО відреагували на слова Макрона про відправку військ в Україну.

Так, у Білому домі заявили, що Сполучені Штати Америки не надсилатимуть свої війська на фронт в Україні.

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