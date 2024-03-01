Компанія Delair вже постачала безпілотники українським Силам оборони.

Франція замовляє у виробника безпілотників Delair 100 дронів для потреб України. Ця компанія є одним із провідних світових виробників БПЛА.

Про це у четвер, 29 лютого, повідомив у соцмережі Х міністр оборони Франції Себастьян Лекорню. Безпілотники мають надійти до України вже влітку 2024 року.

"Загалом у нашого о боронно-промислового комплексу буде замовлено 2 тисячі безпілотників із дистанційним керуванням. Для потреб наших військ і потреб України", – додав він.

Варто зазначити, що французька компанія Delair вже постачала безпілотники українським Силам оборони. Військові отримали понад 150 БПЛА.

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Українські військові отримають 9 артустановок DITA. Виготовить їх Чехія, водночас контракт профінансують Нідерланди.

Крім того, Ізраїль планує надати Україні системи раннього попередження про повітряні атаки Росії. Постпред країни в ООН Гілад Ердан наголосив, що в Ізраїлі "раді поділитися потенціалом з українськими друзями".

Тим часом в адміністраціх президента США розглядають можливість надання екстреної військової допомоги Україні із запасів американської армії.

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