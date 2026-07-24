У США приховані величезні запаси одного з найнеобхідніших металів: їх вистачить на століття

Цієї кількості вистачить для виробництва 500 мільярдів мобільних телефонів.

Літій – мінерал №1 на сьогодні. Він є найважливішим компонентом багатьох акумуляторних батарей, тому технологічні компанії активно змагаються за його видобуток, через що попит на цей мінерал досяг рекордного рівня.

Видання BBC Science Focus пише, що США імпортують понад половину необхідного літію, але, згідно з новими даними, опублікованими Геологічною службою США (USGS), ситуація може незабаром змінитися.

Група геологів USGS виявила, що в Аппалачах на сході США зосереджено приблизно 2,3 млн метричних тонн нерозвіданих і економічно рентабельних запасів оксиду літію. Цього достатньо, щоб покрити 328 років імпорту США на рівні минулого року.

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Передбачається, що 1,43 млн метричних тонн цього літію зосереджено в Південних Аппалачах, переважно в штаті Кароліна. Ще 900 000 метричних тонн знаходяться в Північних Аппалачах, переважно в штатах Мен і Нью-Гемпшир.

Наразі в США діє лише один виробник літію – комерційний рудник у Неваді. Минулого року понад половину літію, що споживається в країні, надходило за рахунок імпорту. Більше того, Геологічна служба США включила літій до свого "Списку критично важливих мінералів" на 2025 рік.

Результати дослідження, опубліковані в журналі "Natural Resources Research", показують, що оксид літію, виявлений в Аппалачах, забезпечить достатню його кількість для 1,6 мільйона акумуляторних батарей мережевого масштабу, 130 мільйонів електромобілів, 180 мільярдів ноутбуків або 500 мільярдів мобільних телефонів. За поточного попиту це відповідає 1 000 рокам використання ноутбуків або 60 телефонам на кожного мешканця Землі.

Раніше УНІАН повідомляв, що в США виявили родовища металу вартістю 65 мільярдів доларів.

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