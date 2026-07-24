Наступного року українські дрони полетять на 5–10 тисяч кілометрів, – Зеленський

Україна готова ділитися з США технологіями у сфері безпілотників.

Наступного року дальність польоту українських дронів може сягнути 5–10 тисяч кілометрів, і Україна готова ділитися цими технологіями зі США. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю американській блогерці Лорі Лумер.

"Зараз у вас є безпілотники, і вже у росіян та у нас є безпілотники з дальністю польоту понад три тисячі кілометрів. А цього року у нас буде чотири тисячі кілометрів. Наступного року – від п’яти до десяти", – заявив він.

Зеленський підкреслив, що дрони з дальністю в десять тисяч кілометрів – це інструмент, який дозволив би США "наблизитися до свого потенційного ворога". І Україна, за його словами, готова ділитися цією технологією.

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"Ми хочемо укласти найбільшу угоду щодо дронів зі Сполученими Штатами. Ми розробляємо та постачаємо різні морські дрони, повітряні дрони, дрони дальнього радіусу дії для нанесення ударів на середні та далекі відстані – багато всього", – зазначив він.

За словами президента, документ "майже готовий". Він передбачає налагодження спільного виробництва в США за умови, що ці дрони не постачатимуться до "небезпечних країн", а їхні продажі будуть обмежені США, Європою та Україною.

"Найважливіше – це технології. Саме ними ми й володіємо. І в Америки чудові технології. Тож наша угода щодо дронів – це виграш для обох сторін. (...) Коли ми розмовляємо з солдатами, з американцями, з генералами та офіцерами, вони кажуть: "Якби не ваш досвід, Америка не змогла б досягти такого рівня". Тож Америка отримала абсолютно ексклюзивні речі", – підкреслив Зеленський.

Українські військові технології

Як писав УНІАН, Україна може отримати лазерне озброєння для боротьби з повітряними цілями вже у найближчі 2–3 місяці, повідомив генерал Андрій Лебеденко. За його словами, над такими системами працюють команди в складі ЗСУ та приватні українські компанії.

Також ми розповідали, що в Україні планується розширити систему наземних маяків, яка вже працює в Сумській та Харківській областях і показала високі результати. Вона дозволяє забезпечувати навігацію для малої авіації, дронів-перехоплювачів і датчиків, навіть коли противник блокує доступ до супутникової навігації засобами РЕБ.

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