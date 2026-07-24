В Україні хочуть змінити платіжки за комунальні послуги: що зʼявиться у квитанціях

Законопроєкт ще має пройти розгляд у Верховній Раді й отримати підтримку більшості народних депутатів.

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який пропонує змінити правила оформлення платіжок за комунальні послуги. У кожній платіжці може зʼявитися QR-код із доступом до детальної інформації про те, як сформовано тариф, йдеться в законопроєкті, який наразі опрацьовується в профільному комітеті.

Як випливає з пояснювальної записки, пропонується запровадити обов'язкову "тарифну декларацію" для кожної комунальної послуги.

Зазначається, що це буде офіційний документ, у якому детально розписуватимуть економічне обґрунтування тарифу: виробнича собівартість, адміністративні витрати, прибуток, податки та збори й інші складові тарифу.

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Усі рахунки на оплату житлово-комунальних послуг повинні мати QR-код, який забезпечує доступ до тарифної декларації, що стосується ціни або тарифу. Таким чином, скануючи його за допомогою смартфона, людина зможе одразу перейти на вебсайт і переглянути повну розшифровку тарифу.

Штраф за неправильне нарахування

Законопроєкт також має на меті посилити відповідальність комунальних підприємств і управителів за помилки у платіжках.

Якщо виконавець комунальної послуги або управитель будинку неправильно нарахує плату за комунальні послуги, він буде зобов'язаний відшкодувати споживачу завдані збитки, а також сплатити штраф.

Розмір штрафу дорівнюватиме різниці між помилково нарахованою та фактичною вартістю послуг, але не може перевищувати десятикратну вартість цих послуг за відповідний період.

Захист споживачів під час війни

Крім того, на період воєнного стану пропонується заборонити припиняти або обмежувати надання житлово-комунальних послуг споживачам, які проживають на територіях областей, у межах яких знаходяться території ведення активних бойових дій або тимчасово окуповані РФ території.

Зазначимо, що це лише законодавча ініціатива парламентарів. Законопроєкт ще має пройти розгляд у Верховній Раді й отримати підтримку більшості народних депутатів.

Комунальні послуги в Україні - останні новини

Як писав УНІАН, "Київводоканал" має плани змінити тарифи до економічно обґрунтованого рівня. Проте столична влада, попри анонс нових тарифів, досі не знає, з якої саме дати вони почнуть застосовуватися для киян.

На початку липня повідомлялося, що в українців почали забирати квартири через борги за комунальні послуги. Так, в Києві конфіскували житло у пенсіонера з боргом близько 875 тисяч гривень.

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