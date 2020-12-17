Бойові частини гіперзвукових ракет розробляються в звичайному, неядерному, виконанні.

Дослідницька лабораторія ВПС США провела наземні випробування бойової головної частини перспективної гіперзвукової ракети та електронної системи точного підриву.

Випробування пройшли на авіабазі "Холломан" в Нью-Мексико і були визнані успішними, пише N+1 із посиланням на Flightglobal.

Перевірки проводилися за допомогою візка з ракетними прискорювачами, встановленими на рейках.

Бойові частини гіперзвукових ракет розробляються в звичайному, неядерному, виконанні. Це означає, що до їхніх систем наведення висуваються підвищені вимоги, оскільки радіус ураження такими боєголовками значно менший за радіус ураження ядерних бойових зарядів. Крім того, неядерні бойові частини повинні мати систему точного підриву, завдяки якій вибух буде проводитися на потрібній висоті для досягнення максимального радіусу ураження.

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Під час випробувань фахівці дослідницької лабораторії ВПС США перевірили електронну систему точного підриву, яка детонувала бойовий заряд при заданій швидкості й на заданій відстані від цілі. Усі етапи проведених випробувань були визнані успішними. Інші подробиці про перевірки, що відбулися, не розкриваються.

Тим часом у дослідницькій лабораторії ВПС США заявили, що крім звичайних бойових частин гіперзвукових ракет ведеться розробка і кінетичних таких елементів, повністю позбавлених вибухових речовин. Передбачається, що вражаючий вплив таких бойових частин буде досягатися завдяки кінетичному вибуху - виділенню енергії при зіткненні головної частини з ціллю на гіперзвукової швидкості, що перевищує 5 чисел Маха.

Число Маха - характеристичне число, що визначається відношенням характерних швидкостей для руху тіла в рідині чи газі до швидкості звуку на цій висоті.

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Автор: УНІАН