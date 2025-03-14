Востаннє українські військові використовували цю зброю кілька місяців тому.

Сполучені Штати Америки готові відновити поставки бомб великої дальності GLSDB в Україну. Вони пройшли модернізацію для кращої протидії російським перешкодам.

Про це із посиланням на два джерела повідомляє агентство Reuters. Ці боєприпаси будуть постачати на тлі заяв ЗМІ про те, що українські запаси ракет ATACMS повністю вичерпані.

Протягом останніх тижнів було проведено 19 випробувальних стрільб з метою оцінки ефективності модернізації бобм GLSDB. Відомо, що було посилено зʼєднання всередині цієї зброї для підвищення її стійкості.

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Відновлення використання GLSDB на полі бою може відбутися вже найближчими днями, оскільки відповідні запаси є в Європі. Востаннє українські військові використовували цю зброю кілька місяців тому.

Зазначається, що ефективно вражати російські цілі бомбам GLSDB заважало глушіння цієї зброї окупантами.

Зброя для України

Після переговорів між Україною та США у Саудівській Аравії, Штати повністю відновили поставки зброї Україні та обмін розвідувальною інформацією. За даними CNN, Вашингтон відновив постачання зброї в рамках пакетів допомоги, схвалених ще адміністрацією Джо Байдена.

Йдеться в тому числі про артилерійські снаряди, протитанкову зброю та боєприпаси для ракетної системи HIMARS.

Тим часом Associated Press повідомляє, що в України більше не залишилося жодної далекобійної ракети ATACMS. Ця зброя постачалася Сполученими Штатами Америки в рамках військової допомоги.

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