За словами американського чиновника, вони закінчилися ще наприкінці січня.

В України більше не залишилося жодної далекобійної ракети ATACMS. Ця зброя постачалася Сполученими Штатами Америки в рамках військової допомоги.

Про це повідомляє Associated Press із посиланням на американські та українські джерела. Чиновники говорили на умовах анонімності.

Американський урядовець повідомив, що загалом США поставили Україні менше 40 таких ракет. За його словами, вони закінчилися ще наприкінці січня.

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Вище оборонне керівництво США, включаючи колишнього главу Пентагону Ллойда Остіна, раніше дало зрозуміти, що буде поставлено лише обмежену кількість цих ракет. Не раз говорилося, що США і союзники по НАТО вважають іншу зброю більш цінною в боротьбі.

АР не уточнювало, чи є ці ракети в пакетах допомоги, які зараз прямують до України після скасованої днями паузи в поставках.

Зброя для України: інші новини

Сполучені Штати Америки відновили поставки зброї Україні після зустрічі делегацій в Саудівській Аравії. Як повідомляє CNN з посиланням на неназване джерело, в рамках пакетів допомоги, схвалених ще адміністрацією Джо Байдена, в Україну знову надходять артилерійські снаряди, протитанкова зброя та боєприпаси для ракетної системи HIMARS.

Раніше повідомлялося, що Україна була найбільшим імпортером зброї в період з 2020 по 2024 рік. За даними Washington Post, війна в Україні посилила домінування США у світовій торгівлі зброєю.

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