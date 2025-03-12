Вашингтон відновив постачання зброї в рамках пакетів допомоги, схвалених ще адміністрацією Джо Байдена.

Сполучені Штати Америки відновили поставки зброї Україні після зустрічі делегацій в Саудівській Аравії. Також у повному обсязі відновився обмін розвідувальною інформацією між Києвом і Вашингтоном.

Про це із посиланням на неназваного американського чиновника повідомляє CNN. Зазначається, що в рамках пакетів допомоги, схвалених ще адміністрацією Джо Байдена, в Україну знову надходять артилерійські снаряди, протитанкова зброя та боєприпаси для ракетної системи HIMARS.

"Ці поставки були призупинені після катастрофічної зустрічі в Білому домі між президентом Дональдом Трампом, віце-президентом Джей-Ді Венсом і президентом України Володимиром Зеленським. Частина цієї зброї перебувала в Польщі до того, як потрапила в Україну", – нагадують журналісти.

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Крім того, за словами співрозмовника CNN, відновили свою роботу і американські підрядники, які перебувають в Україні, щоб допомогти з технічним обслуговуванням, навчанням і підтримкою більш складних систем озброєння країни. Досі неясно, чи виїжджали вони за межі країни під час паузи в наданні допомоги Україні.

Військова допомога США Україні

На початку березня США призупинили постачання зброї та розвідувальних даних Україні. У Вашингтоні тоді сказали, що поновлять поставки тоді, коли українська сторона продемонструє готовність до мирних переговорів.

Після зустрічі американської та української делегацій в Саудівській Аравії 11 березня зʼявилося повідомлення про відновлення співпраці в сфері безпеки. Заступник голови комітету Верховної Ради України з питань нацбезпеки і оборони Єгор Чернєв також підтвердив відновлення поставок зброї від США.

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