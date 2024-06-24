Однією з причин є те, що численні втрати бронетехніки змушують росіян використовувати старіші й менш захищені моделі.

За два роки великої війни російська армія втрачала 150 БТР і БМП на місяць. Проте у травні 2024-го цифра зросла до 288 одиниць. І це тільки підтверджені втрати. Про це пише Forbes.

Зазначається, що однією з причин є те, що численні втрати бронетехніки змушують росіян використовувати старіші й менш захищені моделі, тоді як 47 окрема механізована бригада ЗСУ використовує потужні американські бойові машини піхоти Bradley.

"Ми постійно намагаємося демонструвати відео роботи наших екіпажів у найкращій якості, адже важливо не просто вкотре нагадувати, що українці вміють ефективно воювати будь-якою іноземною техніку, а й підтверджувати це наглядно", - розповіли військові і оприлюднили відповідне відео.

На кадрах видно, як працює БМП по ворожій піхоті. Вже на зворотньому шляху в машину влучає FPV-дрон. Екіпаж навіть цього не відчув та продовжив рух.

"Немає жодної причини, чому б не відправити набагато більше цих машин. Армія США більше не використовує цю модель і їх зберігаються тисячі на армійських складах", - йдеться у статті.

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Нині немає іншого виходу, ніж повернути окуповані території, інакше воєнний стан триватиме вічно. Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР) Кирило Буданов.

За його словами, Росія не використає тактичну ядерну зброю, якщо контроль над Кримом опиниться під загрозою.

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