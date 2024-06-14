Без Греції Парижу буде важко передати Україні значну кількість літаків, аде в Афінах вже зробили тривожну заяву.

Греція може зірвати створення "коаліції винищувачів Mirage 2000", які мали б передати Україні. Тривожну заяву зробив прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс в інтерв’ю для Bloomberg TV.

"Ми уже допомагали Україні, передаючи надлишок свого озброєння; однак коли мова про літаки, то це зовсім інша ліга, і ми не там", – сказав він, коментуючи можливість передачі грецьких Mirage 2000.

Як пише військово-аналітичний портал Defense Express, Греція є одним з головних операторів цих літаків, тоді як у самої Франції їх лишилося не так вже й багато. Тож без Греції поставка Україні Mirage 2000 може стати проблемною.

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Аналітики зауважують, що навесні цього року Греція анонсувала плани позбутися принаймні частини своїх Mirage 2000. Тож ця заява Міцотакіса може бути спробою "виторгувати" у Франції винищувачі наступного покоління – Rafale - в обмін на поставки "Міражів" Україні.

"Незалежно від реальних мотивів заяви прем’єр-міністра Греції, для нас це все рівно означає не надто сприятливі перспективи. А саме – що і поставка Mirage 2000 для ЗСУ може розтягнутись на неозначений період, як це уже вийшло в історії з F-16", – пише Defense Express.

Коаліція Mirage 2000

Як писав УНІАН, минулого тижня Еммануель Макрон анонсував поставку Україні неназваної кількості винищувачів Mirage 2000 до кінця року.

Пізніше і сам Макрон, і його підлеглі кілька разів відмовилися назвати кількість літаків, які будуть передані Україні. Як підрахували французькі ЗМІ, якщо армія Франції хоче залишити у себе хоча б один підрозділ Mirage 2000, то передати вдастся максимум 6 літаків. Щоб передати більше, доведеться домовлятися з іншими країнами, які мають ці літаки на озброєнні.

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