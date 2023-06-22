Джерело на Кіпрі підтвердило, що переговори з Ізраїлем велися з цього приводу.

Ізраїль і Кіпр провели переговори про продаж танків Merkava. Один з обговорюваних варіантів полягає в тому, що Кіпр закупить ізраїльські танки, а потім відправить на Україну більш старі танки російського виробництва.

Видання Haaretz пише, що введений після того, як ізраїльський бронетанковий корпус зазнав значних втрат проти Єгипту та Сирії у війні 1973 року, і з метою зменшення залежності від іноземних поставок зброї, Merkava — біблійне слово "колісниця" на івриті — вже має четверте покоління.

Merkava Mark III був прийнятий на озброєння в 1990 році, а в 2020 році був виведений з експлуатації. Mark III оснащений 120-мм гарматою, здатною вражати броньовані цілі, в тому числі танки. Попередні версії танка мали 105-мм гармати.

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Mark III також може стріляти протитанковими ракетами LAHAT, дальність дії яких приблизно в два рази більше, ніж у ракет AT-11 Sniper, що запускаються танками Т-80У, які в даний час використовуються на Кіпрі. За 30 років з моменту введення в експлуатацію моделі танка було кілька модернізацій броні та систем управління вогнем. Наприклад, у 1995 році вона запровадила систему БАЗ, яка покращила управління вогнем та захоплення цілі під час руху. Одним з найважливіших поліпшень, яке не отримало широкого поширення в танках Mark III, була система активного захисту Trophy. Натомість ізраїльські військові вирішили встановити систему Trophy на танки Merkava Mark IV.

Минулого тижня глава відділу координації експорту Міністерства оборони Яїр Кулас заявив в інтерв'ю щоденній економічній газеті Calcalist, що Ізраїль веде переговори з двома країнами, в тому числі з однією в Європі, щодо продажу старих танків Merkava, які більше не випускаються, але використовуються ізраїльською армією.

Якщо угода відбудеться, це буде перший продаж Ізраїлем танка Merkava європейській країні. У Міноборони відмовилися назвати країну, яку мав на увазі Кулас.

Після інтерв'ю Куласа кілька веб-сайтів і різних акаунтів в соціальних мережах заявили, що зазначена країна - Кіпр. Минулого року адміністрація Байдена скасувала ембарго на постачання зброї на Кіпр, що дозволило укласти таку угоду.

У відповідь Міністерство оборони заявило, що "через війну в Європі кілька країн виявили зацікавленість у придбанні ізраїльських резервів, включаючи старі танки Merkava, які були виведені з експлуатації багато років тому. Переговори ще не привели до угоди, і ні Міністерство оборони, ні зацікавлені країни не схвалили".

Чиновник на Кіпрі підтвердив Haaretz, що між двома країнами ведуться переговори, але відмовився повідомити подробиці про саму угоду або терміни її завершення.

Минулого місяця міністр оборони Йоав Галлант відвідав Кіпр. Під час зустрічі зі своїм кіпрським колегою Міхалісом Гіоргалласом він сказав, що "Кіпр і Ізраїль мають значні партнерські відносини в області озброєнь на основі двосторонніх угод між нашими урядами. Ми цінуємо оборонну промисловість Ізраїлю як надійного партнера в наших зусиллях щодо підвищення нашої безпеки і стримування".

Через два тижні президент Кіпру Нікос Христодулідіс відвідав Ізраїль і зустрівся з прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньяху. Його візит збігся з операцією Мей в Газі, в ході якої палестинські бойовики обстріляли ракетами центральну частину Ізраїлю. Під час зустрічі Христодулідес підкреслив, що він вирішив відвідати Ізраїль "попри терор", щоб обговорити загальні стратегічні питання. Пізніше лідери провели телефонну розмову, в ході якої домовилися "продовжувати просувати" питання, порушеного на зустрічі. Крім того, на початку цього тижня Нікосію відвідав радник з національної безпеки Цахі Ханегбі.

Раніше в цьому році кілька ЗМІ в США і Європі повідомили, що Кіпр погодився передати свої старі танки російського виробництва Україні, яка відчайдушно потребує військової техніки на тлі російського вторгнення і послідувала війни, в обмін на новіші західні танки.

Можливо, це заклало основу для тристоронньої угоди, за якою ізраїльські танки замінять старі кіпрські, а Кіпр, у свою чергу, передасть ці старі танки Києву. Раніше на цьому тижні президент Христодулідіс спростував це повідомлення, додавши, що його країна "не вживатиме жодних дій", які зроблять її вразливою перед військовою загрозою з боку Туреччини.

Аналітик з питань безпеки і засновник Geopolitan Cyprus Джон Іоану сказав Haaretz, що, на його думку, спроба зв'язати ізраїльсько-кіпрські переговори з війною на Україні заснована на "російської дезінформації в соціальних мережах". Він додав, що одним з міркувань Кіпру при купівлі ізраїльської зброї є ймовірні труднощі з отриманням запасних частин для російських танків протягом наступних кількох років через операції російських військових в Україні та міжнародні санкції проти Москви.

Продаж танків Merkava - що відомо

16 червня видання Reuters повідомило, що Єрусалим веде переговори про продаж танків Merkava двом країнам в Європі. При цьому в Міноборони Ізраїлю заявили про рекордний попит на продукцію на тлі надання Україні зброї для війни з Росією.

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