За його словами, використання цих снарядів буде обмежено позаміськими районами.

Міністр оборони Олексій Резніков на полях саміту НАТО заявив, що надання Україні касетних боєприпасів змінить правила гри на війні проти окупантів.

За словами очільника Міноборони, вони необхідні, аби компенсувати дефіцит звичайних артилерійських снарядів, пише Politico.

"Коли ми отримали в травні 2022 року 155-міліметрові артилерійські системи, це стало зміною правил гри. У липні ми отримали різні типи (РСЗВ - ред.), це стало наступною зміною правил гри... І я сподіваюся, що касетні боєприпаси (стануть - ред.) наступною зміною правил гри як зброя або боєприпаси для звільнення наших тимчасово окупованих територій", - наголосив Резніков.

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Міністр відкинув несхвалення деяких країн і гуманітарних груп щодо рішення уряду США передати Україні касетні боєприпаси. Він зазначив, що використання цієї зброї буде обмежено позаміськими районами на території України. Крім того, союзники також будуть проінформовані про застосування та дію касетної зброї.

Надання касетних боєприпасів Україні

7 липня у США оголосили про надання Україні нового пакету військової допомоги, до якого увійшли касетні боєприпаси. Хоча це озброєння заборонено у більшості країни США, Україна та РФ не підписували цей документ.

У Повітряних силах ЗСУ зауважили, що Росія постійно застосовує такі снаряди у війні проти України. При цьому у самій РФ традиційно все спростовують. Вони стверджують, що "розуміють загрозу для мирного населення".

Державний секретар Ентоні Блінкен заявив, що усі союзники зрозуміли рішення США надати Україні касетні боєприпаси.

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