Американська сторона не уточнила, який саме тип боєприпасів нададуть Україні, підкреслили у ЗСУ.

Росія постійно застосовує проти України касетні боєприпаси, тому логічно, що США вирішили надати українській стороні саме такий вид засобів ураження.

Про це сказав речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону. "Ми бачимо заяву США, де йде мова про касетні боєприпаси. А от уже люди можуть подивитись у "Вікіпедії", яких типів вони бувають, які засоби доставки боєприпасів - чи це артилерія, чи це авіація. США не уточнили, який саме тип боєприпасів буде надано, і ми це робити, мабуть, не будемо", - сказав Ігнат, відповідаючи на запитання чи будуть серед переданих боєприпасів авіаційні.

Ігнат наголосив, що Росія застосовує проти нас постійно і касетні, і фосфорі боєприпаси. "Тому цілком логічне рішення США щодо надання Україні саме цих боєприпасів", - зазначив він.

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Як повідомляв УНІАН, 7 липня в оголошеному Пентагоном черговому пакеті військової допомоги Україні є, зокрема, касетні боєприпаси. США вперше погодились підтримати ЗСУ касетними боєприпасами.

Міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що надання таких боєприпасів серйозно допоможе ЗСУ деокупувати українські території й врятує життя багатьох українських солдатів.

Він зазначив, що Київ давно надавав запит Заходу щодо саме таких боєприпасів. Їх використання не порушує жоден з міжнародних документів, ратифікованих Україною. Тим більше, що Росія активно використовує такі боєприпаси з першого дня вторгнення.

Заступник очільника Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв через надання такої допомоги Україні знову заговорив про можливість ядерного удару.

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