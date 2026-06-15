СБУ показала уламки 'Герані', якою росіяни вдарили по Києво-Печерській лаврі (фото)

Деякі комплектуючі БПЛА виготовлені на території РФ в особливій економічній зоні Алабуга.

Служба безпеки України встановила, що Росія ударила по Києво-Печерській лаврі безпілотним літальним апаратом "Герань-2", що є російською версією іранського дрона-камікадзе типу "Shahed". Як повідомив прес-центр СБУ, такий висновок вдалося зробити на основі аналізу уламків безпілотника, знайдених на місці влучання.

Розслідування з’ясувало, що ворог атакував монастирський комплекс о 01:50 у понеділок, 15 червня, під час масованого обстрілу столиці України. За результатами огляду місця події співробітники СБУ виявили фрагменти корпусу та двигуна російського дрона-камікадзе, який уразив Стефанівський приділ Успенського собору на території Лаври.

"Під час огляду уламків ворожого безпілотника встановлено, що окремі його комплектуючі виготовлено на території РФ в особливій економічній зоні Алабуга. Про це свідчать відповідні маркування, виявлені на фрагментах російського дрона", - йдеться у повідомленні.

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Слідчі Служби безпеки кваліфікують цей удар як воєнний злочин і вже розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України. Вживаються комплексні заходи для встановлення всіх обставин російської атаки та притягнення винних до відповідальності.

Удар по Києво-Печерській лаврі

Як повідомляв УНІАН, через російський удар по Києво-Печерській лаврі горів Успенський собор – церква, чия історія почалася ще в ХІ столітті. Президент Володимир Зеленський оглянув наслідки удару по Києво-Печерській лаврі. За його словами, ворожий дрон завдав Лаврі шкоди, зокрема, частково знесено дах, але завдяки швидкій роботі служб вдалося уникнути більших руйнувань. Він також зазначив, що уряд ухвалить рішення щодо консервації об'єкта.

Водночас в Міноборони РФ заявили, що територія Лаври нібито була уражена ракетою американського зенітного ракетного комплексу Patriot. За їхньою версією, "комплекс спрацював некоректно, оскільки країни Заходу передали київському режиму ракети з вичерпаним терміном придатності".

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