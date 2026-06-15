60 ракет лише по Києву: Зеленський відреагував на нищівний удар росіян (відео)

Окрім Києва, Дніпра та Харкова, окупанти завдали удару і по інших регіонах України.

У Києві та Харкові триває ліквідація наслідків ударів російських загарбників. В ніч на 15 червня лише по Києву ворог вдарив 60 ракетами.

Про це сказав президент Володимир Зеленський, коментуючи наслідки масштабного удару РФ по Україні. Він додав, що наразі вже відомо про 28 поранених та 4 загиблих внаслідок ворожого удару по столиці.

"Через російський удар по Києво-Печерській лаврі горів Успенський собор – церква, чия історія почалася ще в ХІ столітті. І це на сьогодні один із найбільших російських злочинів проти християнської культури. ДСНС уже ліквідували пожежу на даху собору", – сказав Зеленський.

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У Харкові, за словами президента, РФ повторно атакувала обʼєкт, коли на місце прибули рятувальники для ліквідації наслідків удару. Президент зазначив, що внаслідок російського удару по Харкову загинуло 5 людей, ще 9 отримали поранення.

У Дніпрі, як зазначив Зеленський, росіяни вдарили по залізничній станції, коледжу та підприємству. Крім того, ворог атакував цієї ночі Київську, Дніпропетровську, Донецьку, Запорізьку та Миколаївську області.

"Так Росія показує світу свої наміри вести війну далі. Дуже важливо, щоб була відповідь країн Групи семи, які зараз збираються на саміт, і щоб вона була рішучою та змістовною: більше тиску на агресора, більше допомоги Україні з ППО, передусім із протибалістикою", – заявив президент.

Також президент Володимир Зеленський оглянув наслідки удару по Києво-Печерській лаврі, передають Новини.Live. За його словами, ворожий дрон завдав Лаврі шкоди, знесено частково дах, але завдяки швидкій роботі служб вдалося уникнути більших руйнувань.

Він також зазначив, що уряд ухвалить рішення щодо консервації об'єкта.

"Зараз ми з прем'єр-міністром побачили, зараз буде на уряді прийняте рішення - найголовніше швидко законсервувати, щоб волога і дощ не змогли нашкодити більше, ніж нашкодила вже Росія… Потім вже відповідні кроки, експертиза, і будемо все відновлювати", - сказав глава держави.

Російський удар: важливі новини

За даними Повітряних сил, в ніч на 15 червня окупанти використали для удару по Україні 681 засіб повітряного нападу – 70 ракет і 611 БпЛА різних типів. 20 балістичних ракет досягли своєї цілі. Водночас Сили оборони збили всі 30 крилатих ракет РФ, а також 582 БПЛА.

В міністерстві зовнішніх справ України вже засудили російську атаку, внаслідок якої зокрема була пошкоджена Києво-Печерська лавра. Очільник відомства Андрій Сибіга заявив, що Україна вже ініціювала процедури в рамках ЮНЕСКО та інших міжнародних механізмів з вимогою негайної та адекватної відповіді на російський удар.

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