Штати прагнуть знайти спосіб більш доступного протистояння такому великому противнику, як Китай.

Військово-повітряні сили США готові збільшити роль бомбардувальника-невидимки B-21 у новій стратегії панування в повітрі і вже переглядають свої плани щодо передового винищувача шостого покоління. Про це повідомив оглядач Defense News Стівен Лоузі з посиланням на слова начальника штабу ВПС генерала Девіда Алвіна, який заявив, що "ми не знімали це з обговорення".

Автор зазначає, що ВПС США протягом багатьох років працюють над концепцією під назвою Next Generation Air Dominance (NGAD). Це сімейство систем, які включатимуть винищувач шостого покоління, який замінить F-22 Raptor і автономні дрони. Спочатку очікувалося укласти відповідний контракт у 2024 році. Але цього літа проєкт було призупинено через високу ціну:

"Після цього ВПС почали оновлювати свою конструкцію NGAD і майбутню концепцію переваги в повітрі, щоб знайти спосіб більш доступного протистояння такому великому противнику, як Китай".

Експерт також вказує, що ВПС не збирається вносити жодних змін у свої плани придбати щонайменше 100 одиниць B-21 бомбардувальника-невидимки. Алвін, зокрема, сподівається, що ВПС краще зрозуміють, на що здатна ця машина, і отримають більше впевненості в його силах.

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"Звичайного зростання цін ми не спостерігали, і є підстави вважати, що цього може не статися", - сказав глава ВПС США.

Бомбардувальник-невидимка B-21 - що відомо

У вересні ВПС США представили новітній ядерний бомбардувальник B-21 Raider. Він має поступово замінити літаки B-1 Lancer і B-2 Spirit.

Машина має безпрецедентні можливості завдяки своїй підвищеній малопомітності та здатності доставляти комбінацію звичайних і ядерних боєприпасів.

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