Українські екіпажі вже поїхали на навчання.

Міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що танки "Abrams" не встигнуть взяти участь у цьому контрнаступі українських захисників. Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час прес-конференції.

Відповідаючи на запитання щодо підготовки до контрнаступу, і чи отримала Україна вже обіцяну міжнародними партнерами зброю, Резніков зауважив, що він не може розкривати всі деталі.

"Підготовка завершується. Тому що, окрім зброї і військової техніки, ще має бути опанування її нашими військовослужбовцями", - сказав він.

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Урядовець зауважив, що Україна отримала дуже сучасні системи озброєння, особливо в частині "броньованого кулака". "Окрім танкової коаліції, до якої входять, в першу чергу, танки "Leopard" - найбільша кількість, плюс "Challenger". "Leopard-2", бо "Leopard-1" трішки пізніше теж приїдуть. І ми чекаємо, щоб потім "Abrams". Але "Abrams" в цьому контрнаступі, я думаю, приймати участь не встигнуть. Але наші екіпажі вже поїхали на навчання. Але, окрім того, у нас велика кількість броньованих машин різного типу - БТР і БМП. Це і Bradley, і Marder, і Stryker, і C-90 зі Швеції будуть. Там завершуються ще курси підготовчі", - розповів Резніков.

Так, зауважив він, "сама техніка - оголошена, підготовлена і частково доставлена". "А є техніка, на якій завершуються навчальні програми. І вже екіпажі разом з ними прибудуть тоді, коли буде визначене вже Главкомом місце необхідне і так далі. Але, скажімо так, якщо в глобальному сенсі, то у високому відсотковому режимі ми готові. Далі питання за Генеральним штабом, за командуваннями. Починаючи від генерала Залужного і його колег, генералів по напрямках. Як тільки буде божа воля, погода і рішення командирів, - ми це зробимо", - сказав міністр.

Abrams в Україні - головне

Abrams - основний бойовий танк США, серійно випускається з 1980 року. Нині танк версії М1 один із найважчих танків, його бойова маса перевищила 62 тонн.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив про передачу Україні 31 танка Abrams у січні 2023 року.

21 квітня міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін заявив, що навчання українських військових на танках M1 Abrams розпочнуться у найближчий місяць.

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