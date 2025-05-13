Україна має понад тисячу танків, але знаходиться лише на шістнадцятій позиції.

За останні десятиліття Китай значно посилив свої бронетанкові сили і на сьогодні за кількістю танків перевершує Росію, США та КНДР. Відповідні дані представлені на новій інфографіці, яку створили фахівці аналітичної компанії Visualcapitalist.

На думку експертів, китайський танковий парк нараховує 6800 бойових машин. На другому місці все ще знаходиться Росія, яка начебто має 5750 танків.

На третій позиції доволі очікувано розташувалися Сполучені Штати Америки, а Україна посіла лише шістнадцяте місце. Цікаво, що на інфографіці майже не представлені європейські країни - до двадцятки не потрапили ані Німеччина, ані Франція, ані Великобританія.

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Російське танкобудування - що треба знати

Фахівці зазначають, що незважаючи на вразливість танків до дронів і високоточних ракет, ці бойові машини залишаються важливим елементом сучасної війни.

Це добре розуміють росіяни, які намагаються збільшити виробництво основних бойових танків. Нагадаємо, під час травневого параду на Червоній площі продемонстрували нові Т-90М "Прорив", Т-72Б3М та Т-80БВМ.

Варто сказати, що всі вони є модернізованими варіантами старих радянських зразків, у той час як нових "Армат" росіяни побудували мізерну кількість.

У минулому році УНІАН писав, що за всі роки РФ змогла виготовити лише близько 20 танків Т-14 на базі гусеничної платформи "Армата". Серед головних проблем цієї машини називають різні технічні труднощі та складності з обслуговуванням в зоні бойових дій.

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