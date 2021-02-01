Спікер парламенту зауважує, що законопроект про обіг зброї є дискусійним.

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков зазначає, що законопроект про обіг цивільної вогнепальної зброї може бути розглянуто в парламенті вже цього тижня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час брифінгу.

Відповідаючи на питання, чи цього тижня на порядку денному парламенту буде законопроект про обіг цивільної зброї, спікер зазначив:

"Законопроект є. Він дискусійний. В ньому є як правильні речі, так і ті речі, які будуть розділяти зал... Я думаю, що цього тижня він все ж таки буде винесений в стіни Верховної Ради України".

Разумков додав, що йдеться про ухвалення наразі лише в першому читанні.

"Буде можливість його доопрацювати з урахуванням тих пропозицій і зауважень, які сьогодні вже фактично лунають: і в суспільстві, і серед народних депутатів", - підсумував голова ВР.

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Законопроект про легалізацію зброї в Україні

20 січня Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував парламенту ухвалити в першому читанні проект закону про обіг цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів до неї (№4335).

Законопроектом, серед іншого, в Україні запроваджується Єдиний державний реєстр цивільної зброї, встановлюються засади його ведення.

Також передбачене обов’язкове страхування цивільної відповідальності за шкоду, яка може бути завдана третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання зброї.

Законопроектом визначаються заборонені до цивільного обігу вогнепальна зброя, боєприпаси.

Регулюються питання набуття у власність юридичними особами цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів до неї, спадкування цивільної вогнепальної зброї та боєприпасів, зберігання цивільної зброї, застосування цивільної вогнепальної зброї для захисту тощо.

Крім того, проектом закону встановлюються загальні засади ведення спеціального обігу вогнепальної зброї та боєприпасів і діяльності стрілецьких тирів і стрільбищ.

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Автор: Таня Поляковська