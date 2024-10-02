Про ракетну програму України стане відомо до кінця цього року, або у 2025 році.

Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що про велику ракетну програму України стане відомо до кінця цього року, або у 2025 році. Про це Умєров повідомив під час виступу на другому Міжнародному форумі оборонних індустрій.

"Як ви знаєте, ми останнім часом зосередилися на ракетних і дронових програмах. Наступного року або до кінця цього року, ви почуєте, що буде величезна ракетна програма", - наголосив Умєров.

Міністр сказав, що вже розпочалася робота над розробкою українських балістичних ракет.

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Зброя українського виробництва

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський раніше повідомив, що українська нова балістична ракета пройшла успішно льотні випробування. Втім, глава держави не повідомив назву цієї балістичної ракети. Окремо він заявляв про успішне застосування далекобійної ракети-дрона "Паляниця".

У вересні стало відомо, що Міністерство оборони розробило "достатньо потужну" ракетну програму України. Міжнародні партнери вже дали усну згоду її фінансувати. Письмові підтвердження надійдуть найближчим часом. За словами Умєрова, робиться "все можливе", аби ракетна програма за маштабом втпуску ракет була наближена до дронової протграми.

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