Раніше повідомлялось, що Китай побудував та почав випробовувати новий малопомітний корвет.

Іноземні аналітики вперше помітили незвичайний корвет довжиною близько 90 м, який будували на верфі в провінції Ляонін, в листопаді. Через шість місяців корабель вийшов на випробування.

Цілком можливо, що його побудували, спустили на воду та вивели в море приблизно за рік, що є викликом для суднобудування Сполучених Штатів. Про це пише The Telegraph.

Для порівняння аналітики згадують історію з новим американським фрегатом типу Constellation, який почали будувати у серпні 2022-го.

Відео дня

Нещодавно повідомлялось, що корабель може затриматися на 3-4 роки – якщо спочатку його планували поставити у 2026 році, то тепер кажуть про "не раніше 2029-го". Тобто фактично китайці побудували свій корвет приблизно в 7 разів швидше, ніж американці планують побудувати новий фрегат.

Геополітичне протистояння

На Заході це вважають проблемою, адже вже зараз Військово-морські сили КНР мають приблизно 350 бойових кораблів – тобто на десятки більше, ніж ВМС Сполучених Штатів.

Звісно, американські кораблі більші та краще озброєні, однак військово-морське суднобудування США переживає кризу. Тим часом китайське кораблебудування розширюється та прискорюється.

Ймовірно, китайці будуть не просто будувати більше військових кораблів – вони також почнуть будувати кращі зразки морських озброєнь. Мабуть, найкращою ілюстрацією цього тезису стали ходові випробування найбільшого авіаносця в історії КНР – корабля "Фуцзянь".

Новий китайський корвет

Повертаючись до "‎таємничого"‎ корвету, слід зазначити, що його призначення досі невідоме. Це може бути як тестова платформа, так і головний корабель у великій серії корветів нового покоління.

Як би там не було, він відіграє важливу роль, адже дозволяє КНР суттєво просунутись вперед в сфері розробки малопомітних морських озброєнь.

Не виключено, що в майбутньому Китай може отримати аналог американського ескадреного міноносця типу Zumwalt, побудованого за технологією стелс.

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