Діти на Рівненщині зняли, як МіГ-29 збиває 'Шахед': пілот розповів деталі повітряного бою

Відео, на якому літак МіГ-29 ракетою знищує ворожий ударний дрон на Рівненщині швидко набуло популярності в мережі, повідомляє Повітряне командування "Захід" в Facebook.

На кадрах видно, як льотчик майстерно атакує "Шахед" ракетою класу "повітря-повітря". В командуванні зазначили, що після знищення дрона діти на землі радісно коментують це і хвалять пілота.

В повідомленні йдеться, що ефектне збиття російського "Шахеда" виконав льотчик-винищувач 204 Севастопольської бригади тактичної авіації з позивним Марсель.

"Ворожий дрон ймовірно керувався дистанційно. "Шахед" маневрував, змінював висоту і напрямок польоту. Це ускладнювало мою роботу. Політ і захід на ціль доводилося виконувати на гранично малих висотах. Я виконав розворот на ціль. Побачив її візуально. Виконав пуск. Бачив, як уламки впали в ліс", - розповів пілот про цей повітряний бій.

Додається, що після приземлення на оперативний аеродром льотчик-винищувач побачив відео своєї бойової роботи в мережі.

"Звичайно, реакція людей і, особливо дітей, дуже приємна і надихаюча для мене", - зауважив Марсель.

Повітряне командування "Захід" розповіло, що льотчик закінчив Харківський національний університет Повітряних Сил у 2022 році. З 2023-го пілотує МіГ-29. Виконує бойові завдання на різних напрямках.

На його бойовому рахунку більше десяти знищених повітряних цілей. Це крилаті ракети і дрони ворога. Також Марсель уразив десятки цілей противника на землі.

РФ порушила оголошене нею "перемир'я"

Раніше УНІАН повідомляв, що Інститут вивчення війни зазначає, що попри те, що Росія оголосила з нагоди 9 травня триденне перемир'я, бойові дії на фронті не припинилися. Аналітики стверджують, що війська України та Росії продовжують наступальні операції по всій лінії зіткнення, хоча інтенсивність боїв дещо знизилася. Окрім цього, російські окупаційні війська продовжували обстріли Харківської та Херсонської областей. Водночас, в Інституті вивчення війни наголосили, що перемир’я не мало чітких умов та механізмів контролю.

Також ми писали, що речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин заявив, що російські окупанти намагаються тиснути на українські позиції. Більше того, противник намагається скористатися так званим перемир’ям, хоча про припинення вогню мови не йде. Зокрема, армія РФ проводить перегрупування своїх підрозділів, намагається налагодити логістичне забезпечення, поповнення.

