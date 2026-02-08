Передача винищувачів МіГ-29 Україні була помилкою, - президент Словаччини

Він зазначив, що не буде брати участь у суперечках, які виникли навколо дарування винищувачів Україні.

Рішення колишнього уряду Словаччини про передачу Україні винищувачів МіГ-29 було помилковим.

Таку заяву зробив словацький президент Петер Пеллегріні. Він нагадав, що коли був прем'єр-міністром, розпорядився зберегти словацькі винищувачі МіГ-29 до того моменту, поки їх не замінять нові американські літаки F-16.

"Вважаю помилкою те, що Словаччина позбулася тоді своїх МіГів, і нічим їх не замінила. Жодна країна не вчинила б так, щоб після передачі свого озброєння стала покладатися тільки на допомогу сусідів", – зазначив він.

Пеллегріні не погодився з твердженням попередньої урядової коаліції, що винищувачі МіГ-29 були лише купою брухту.

"Якби це було так, жоден з них не зміг би вилетіти зі Словаччини до України. Я мав можливість особисто випробувати політ на МіГ-29, і літак був здатний виконувати всі завдання", – зазначив президент.

"Однак люди в Словаччині мають право знати, чи мав тодішній уряд право дарувати наші МіГи Україні", – додав він.

Словацькі МіГ-29 для України

Ще у 2024 році влада Словаччини звернулась до поліції з проханням розслідувати передачу Україні винищувачів МіГ-29 і системи протиповітряної оборони (ППО) "Куб".

Восени 2025 року поліція відзвітувала, що не виявила складу злочину в рішеннях тодішнього уряду передати Україні радянські винищувачі МіГ-29 та систему ППО "Куб".

А нещодавно стало відомо, що у Словаччині розслідують справу про передачу Україні у 2022 році секретних даних про зенітно-ракетні комплекси С-300 радянського зразка.

А 11 січня влада Словаччини підтвердила відмову від військової підтримки України. Президент Словаччини Петер Пеллегрін поділився, що його країна також не братиме участі в гарантіях позики Україні з боку ЄС.

