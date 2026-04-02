Україна показала винищувач МіГ-29, отриманий від Польщі: ЗМІ помітили цікаву деталь

Повітряні сили України продемонстрували один зі своїх винищувачів МіГ-29, отриманих від польської армії. Ці літаки були модифіковані для підтримки сучасної американської зброї, що постачається країнами НАТО. Як пише geekweek.interia.pl, фото літака МіГ-29 опублікувала 114-та тактична авіаційна бригада Повітряних сил.

Цікаве озброєння

При цьому цікаво те, що літак оснащений не американськими ракетами, а озброєнням радянських часів: двома базовими ракетами класу "повітря-повітря" – Р-27ЕР та Р-73. Перша – це далекобійна радіолокаційна ракета. Це подовжена та вдосконалена версія ракети Р-27, оснащена потужнішим ракетним двигуном, що забезпечує їй дальність польоту до 130 км. Вона в першу чергу призначена для ураження великих, повільніших цілей на великих відстанях, таких як літаки АВАКС, танкери та бомбардувальники.

Р-73 – це високоманеврена ракета малої дальності з тепловою бойовою частиною. Вона характеризується надзвичайно високою маневреністю, що робить її дуже ефективною в бою. Вона має головку самонаведення з широким кутом огляду та можливістю наведення на ціль, що вказується шоломом пілота. Це дозволяє пілоту запускати ракету, практично "дивлячись" на ворога, без необхідності направляти на нього весь літак. Р-73 вважається однією з найкращих ракет малої дальності у світі.

Відео дня

Міг-29 для України

Як нагадує видання, перші польські МіГ-29 прибули до України у другій половині березня 2023 року, а наступні – у квітні минулого року.

Польща історично експлуатувала 40 винищувачів МіГ-29, але частина з них роками залишалися невідремонтованими та немодернізованими. Деякі з них є музейними експонатами, а деякі – навчальними.

При цьому, за даними Міністерства національної оборони, деякі літаки пройшли модернізацію у 2004-2005 роках. МіГ-29 отримали, серед іншого, нові навігаційні системи, GPS-приймачі, національну систему ідентифікації "свій-чужий", цифрову панель керування та спеціальний пристрій попередження про радіолокаційний промінь. Були додані нові інтерфейси, комп'ютери для оперативних місій та нова радіостанція із системою шифрування.

"Невідомо, чи отримали Збройні сили України ці модернізовані версії літаків. Однак, безперечно, що незалежно від того, модернізовані вони чи ні, вони підвищують обороноздатність країни. За словами військових експертів, літаки вже оснащені новими ракетними системами, що дозволяє їм завдавати ефективніших ударів по позиціях російських окупантів", - зазначає видання.

МіГ-29 в Україні

У 2023 році Україна отримала від Словаччини 13 літаків MіГ-29AS. Проте своїм ходом тільки чотири з них перелетіли до України своїм ходом. Водночас нещодавно словацький президент Петер Пеллегріні заявив, що рішення колишнього уряду про передачу Україні винищувачів МіГ-29 було помилковим.

Також повідомлялосся що Польща має намір продати Україні вживані МіГ-29, які країна виводить з експлуатації. За винищувачі у Варшаві хочуть отримати українські технології безпілотників.

Вас також можуть зацікавити новини: